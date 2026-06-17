31-Jähriger wegen sexueller Belästigung und Drogenangebot an Minderjährige verurteilt

Ein Vorarlberger muss sich wegen mehrerer Delikte gegenüber einer 15-Jährigen verantworten. Trotz verschiedener Leugnungen wurde er in allen Punkten schuldig gesprochen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe sowie einer Geldstrafe verurteilt.

Ein 31-jähriger Mann aus Vorarlberg wird deswegen verurteilt, weil er einem 15-jährigen Mädchen mehrere unmoralische Angebote unterbreitet haben soll. Der Mann räumte vor Gericht ein, mit der Jugendlichen Cannabis geraucht zu haben, bestritt aber, ihr Kokain gegeben zu haben.

Außerdem behauptete er, das tatsächliche Alter des Mädchens nicht gekannt zu haben. Dies begründete er damit, dass das Mädchen über Snapchat behauptet habe, 18 Jahre alt zu sein. Diese Nachrichten seien jedoch nicht mehr verfügbar. Er gestand lediglich eine Umarmung zum Abschied ein, bestritt jedoch jeden sexuellen Missbrauch und das Angebot von Geld für Sex.

Eine frühere polizeiliche Aussage des Mannes widerspricht seiner jetzigen Version. Demnach hatte er gefragt, ob das Mädchen mit ihm schlafen wolle. Vor Gericht erklärte er, diese Aussage möglicherweise aufgrund von Müdigkeit nach acht Stunden Arbeit gegenüber der Polizei getätigt zu haben. Das Opfer und dessen Schwester belasteten den Angeklagten jedoch schwer.

Beide betonten, ihm von Anfang an ihr wahres Alter mitgeteilt zu haben. Sie halten an den Vorwürfen der sexuellen Belästigung und des Angebots von 300 Euro im Austausch für Sex fest. Das Gericht sprach den 31-Jährigen in allen Anklagepunkten für schuldig. Es verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten sowie eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 3360 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig





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