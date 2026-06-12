30. Regenbogenparade in Wien: Verkehrseinschränkungen und großes Programm zum Jubiläum

Die 30. Regenbogenparade in Wien am 13. Juni führt zu umfangreichen Verkehrssperren, insbesondere am Ring und umliegenden Hauptstraßen. Ab 12 Uhr startet die bunte Demonstration für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz der LGBTQ+-Community. Ein ganztägiges Rahmenprogramm im Pride Village am Rathausplatz sowie die anschließende Pride Celebration runden das Jubiläumsevent ab.

Buntes Jubiläum am Samstag in Wien : Zum 30. Mal findet die Regenbogenparade statt, ein zentrales Ereignis für die LGBTQ+ -Community und ihre Verbündeten. Die Parade startet um 12 Uhr am Rathausplatz im Pride Village und führt gegen die Fahrtrichtung über den Ring .

Die Strecke führt vorbei an bekannten Wiener Sehenswürdigkeiten wie der Oper, dem Stadtpark, der Urania und der Universität. Insgesamt nehmen 62 Wägen an der Demonstration teil, die bis etwa 18 Uhr zurück zum Rathausplatz führt. Die Parade setzt sich für mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz und Gleichberechtigung ein und ist ein wichtiges Zeichen gegen Diskriminierung. Nach dem Ende der Parade beginnt um 18.30 Uhr die große Pride Celebration im Pride Village, mit Ansprachen von Aktivisten und Politikern sowie einem Moment des Gedenkens.

Im Anschluss wird bei der Pride Night weitergefeiert, sodass der ganze Tag und Abend im Zeichen der Vielfalt und Feierlichkeit stehen. Für den Verkehr in Wien bedeutet die Regenbogenparade erhebliche Einschränkungen. Der Ring ist am Samstag, dem 13. Juni, großteils gesperrt.

Laut ÖAMTC beginnt die erste Sperre bereits gegen 8 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse. Autofahrer werden gebeten, die Wiener Innenstadt zu meiden. Mit Verzögerungen und Staus muss nicht nur auf dem Ring, sondern auch auf zahlreichenParallelstraßen gerechnet werden. Dazu gehören die Zweierlinie, die Roßauer Lände, die Praterstraße, die untere und obere Donaustraße, der Rennweg, die Prinz-Eugen-Straße, die Wiedner Hauptstraße, die rechte Wienzeile, die Burggasse sowie der innere Gürtel.

Besonders kritisch ist die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai, die während der Sperre nicht möglich ist. Der ÖAMTC empfiehlt als Ausweichroute den Handelskai beziehungsweise den äußeren Gürtel und die Tangente.

Zudem wird die Nutzung von U-Bahn und S-Bahn als Alternative zum Auto nahegelegt, um die Verkehrslage zu entlasten. Die Regenbogenparade hat eine lange Tradition und wächst von Jahr zu Jahr. Zum 30-jährigen Jubiläum wird ein besonders großes und vielfältiges Programm erwartet. Das Pride Village am Rathausplatz bietet bereits ab 10 Uhr ein ganztägiges Rahmenprogramm mit Musik, Informationen und Begegnungsmöglichkeiten.

Die Parade selbst ist nicht nur eine Feier, sondern auch eine politische Demonstration, die auf die weiterhin bestehenden Herausforderungen für LGBTQ+-Personen aufmerksam macht. Die Rede- und Gesangsbeiträge bei der Abschlusskundgebung unterstreichen die Forderungen nach voller rechtlicher Gleichstellung, gegen Homo- und Transfeindlichkeit und für eine inklusive Gesellschaft. Die anschließende Pride Night sorgt für ein buntes Fest, das bis in die späten Abendstunden andauert. Die Verkehrseinschränkungen sind dabei ein notwendiges Übel, um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Die Wiener Polizei und die Organisatoren arbeiten eng zusammen, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Für Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gibt es aufgrund des erwarteten Andrangs möglicherweise Sonderfahrpläne der Wiener Linien, die vorab bekanntgegeben werden





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