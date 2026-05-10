30 Jahre später spricht Robert Schauer über tödliche Fehleinschätzungen und den kommerziellen Druck am Mount Everest

30 Jahre nach dem Mount Everest-Unfall, bei dem acht Menschenleben gefordert wurden, erinnert sich Robert Schauer an die dramatische Zeit. Der Österreicher war damals mit einem Filmteam am Berg und an Rettungsaktionen beteiligt. Er spricht über tödliche Fehleinschätzungen, kommerziellen Druck und schier übermenschliche Willensakte.

Im Mai 1996 forderte ein Unglück am Mount Everest acht Menschenleben. Österreichs Everest-Pionier Robert Schauer war damals mit einem Filmteam am Berg und an Rettungsaktionen beteiligt. 30 Jahre später spricht er mit Krone+ über tödliche Fehleinschätzungen , kommerziellen Druck und schier übermenschliche Willensakt e.

Herr Schauer, Sie waren im Mai 1996 ebenfalls am Everest und haben die Tragödie hautnah erlebt. Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken? Es war insgesamt eine sehr emotionsgeladene Zeit. Nachdem ich 18 Jahre zuvor der erste Österreicher auf dem höchsten Gipfel der Welt gewesen war, befand ich mich auf meiner zweiten Everest-Expedition.

Ich war dieses Mal Kameramann in einem IMAX-Filmteam um die US-Bergsteiger David Breashears und Ed Viesturs. Wir arbeiteten gerade an einem ambitionierten Projekt mit einem Budget von mehreren Millionen Dollar, als das Drama am 10. Mai seinen Lauf nahm ... User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder.

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