30.000 Euro für Porträt von Wolfgang Sobotka im Nationalrat

Der ehemalige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka soll ein 30.000 Euro teures Porträt von Erwin Wurm im Parlament erhalten - die Kosten tragen die Steuerzahler. Das Bild wird in einem Gang nahe dem Plenarsaal hängen.

Der ehemalige Nationalrat spräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) soll bald ein Porträt von dem österreich ischen Künstler Erwin Wurm im Nationalrat erhalten. Das Werk, das laut Bericht 30.000 Euro kostet, wird von den Steuerzahlern finanziert und soll in einem Gang nahe dem Plenarsaal hängen.

Tradition des Porträts im Nationalrat

Seit Beginn der Zweiten Republik ist es üblich, dass Nationalratspräsidenten nach ihrer Amtszeit mit einem Porträt geehrt werden. Die Wahl des Künstlers obliegt den Politikern selbst. Sobotka hat sich für Erwin Wurm entschieden, der bereits in der Vergangenheit Werke im Parlament platziert hat.

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Vertrag und Kosten des Porträts

Der Vertrag zwischen Sobotka und Wurm wurde unterzeichnet, obwohl das Porträt nicht gemalt, sondern fotografiert wurde. Die 30.000 Euro, die für das Werk aufgewendet werden, werden von den Steuerzahlern getragen. Sobotka hat damit die Möglichkeit ausgeschöpft, ein teures Kunstwerk in das Parlament zu bringen.

Fotoshooting und Aufhängung

Das Fotoshooting für das Porträt hat bereits stattgefunden. Es ist noch unklar, wann das Foto abgeholt und aufgehängt wird. Auch ist nicht bekannt, ob Sobotka das Bild mit einem Sektempfang ins Parlament holen wird.

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Vorgeschichte mit Erwin Wurm

Während seiner Amtszeit als Nationalratspräsident ließ Sobotka bereits zwei Skulpturen von Erwin Wurm in das Parlament bringen. Die Werke "Gate" und "Holding Up" wurden an seinem vorletzten Arbeitstag geliefert und im Oberen Vestibül aufgestellt. Die Anschaffung sorgte für heftige Kritik.

Rückabwicklung der Skulpturen

Der Nachfolger von Sobotka, Walter Rosenkranz (FPÖ), ließ die Anschaffung prüfen. Im Juni 2025 wurde der Kauf auf Grundlage einer vereinbarten Rückkaufklausel rückabgewickelt. Die beiden Skulpturen gingen an Wurm zurück. Sobotka reagierte damals verärgert und verteidigte die Werke als wichtigen Beitrag zeitgenössischer österreichischer Kunst im Parlament.