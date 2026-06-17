29-Jähriger erfindet gestohlene Kennzeichen für Polizeikontrolle und wird verurteilt

Ein 29-jähriger Mann versuchte nach einer Polizeikontrolle auf der Autobahn, die Flucht vor den Folgen zu erzwingen, indem er seine Kennzeichen als gestohlen meldete. Vor dem Landesgericht Feldkirch verstrickte er sich jedoch in Widersprüche und wurde wegen Vortäuschung einer Straftat und Falschaussage zu insgesamt 18 Monaten Haft verurteilt.

Ein 29-jähriger Mann aus Vorarlberg versuchte im Jänner mit einer erfundenen Geschichte über gestohlene Kfz-Kennzeichen den Folgen einer Polizeikontrolle auf der Autobahn zu entgehen. Vor dem Landesgericht Feldkirch verstrickte sich der mehrfach vorbestrafte Angeklagte am Dienstag jedoch in derart massive Widersprüche, dass Richterin Verena Wackerle kurz nach Prozessbeginn zu einer Verurteilung neigte.

Der Vorfall begann, als der 29-Jährige in einer Nacht im Jänner auf der Autobahn an einer Polizeikontrolle vorbeifuhr. Er gab vor Gericht an, zu diesem Zeitpunkt am Steuer gesessen zu haben, jedoch Panik wegen seiner zehn Vorstrafen bekommen zu haben, zudem sei das linke Vorderlicht defekt gewesen.

Um einer Strafe zu entgehen, meldete er kurz darauf bei der Polizei seine Kennzeichen als gestohlen und behauptete, die Nummernschilder seien verschwunden und er selbst sei in jener Nacht "jedenfalls nicht hinterm Steuer gesessen". Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen verliefen jedoch anders als von ihm erhofft, denn seine eigenen Angaben brachten ihn zunehmend in Bedrängnis und er verwickelte sich in immer mehr Widersprüche. Vor Gericht geriet der Angeklagte in Erklärungsnot, insbesondere was die von ihm genannten Uhrzeiten betraf.

So erklärte er, die fehlenden Kennzeichen erst um die Mittagszeit bemerkt zu haben, während seine Anzeige bei der Polizei bereits vor zehn Uhr aufgenommen worden war. Zudem hatte er bei der Polizei angegeben, das Auto seit dem Vorabend um 20 Uhr unbewegt auf einem Parkplatz abgestellt zu haben, die Polizeikontrolle jedoch war mitten in der Nacht über die Bühne gegangen.

Diese offensichtlichen Widersprüche legten nahe, dass er versucht hatte, die Flucht vor der Autobahnpolizei einem unbekannten Dieb in die Schuhe zu schieben. Der selbstständige und mehrfach vorbestrafte Mann war sich der Schwere der Vorwürfe bewusst und sagte gegenüber Richterin Wackerle: "Ich spiele damit, dass man mich einsperrt". Dennoch bestritt er die Vorwürfe und meinte, er würde sich "damit sinnlos in Gefahr bringen".

Richterin Verena Wackerle glaubte ihm jedoch nicht und verurteilte den 29-Jährigen wegen Vortäuschung einer Straftat und Falschaussage zu acht Monaten Haft. Zudem wurde eine bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe von zehn Monaten widerrufen, womit sich die gesamte Haftstrafe für den mehrfach Vorbestraften auf 18 Monate erhöht. Richterin Wackerle räumte zwar ein, dass der Angeklagte mittlerweile die Konsequenzen seines Handelns verstanden habe, diese "Vernunft und Einsicht" komme jedoch zu spät.

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung kündigte der 29-Jährige Berufung an und erklärte, er sei bereits einmal "unschuldig im Gefängnis gewesen". Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig. Der Beitrag gibt nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers oder der Redaktion von Krone Multimedia wieder.

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