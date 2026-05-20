28-jähriger Deutscher und 56-jähriger Tscheche kollidieren frontal, Lenker schwer verletzt

Ein 28-jähriger Deutscher aus Linz war mit seinem Pkw in Kirchheim im Innkreis unterwegs, als er frontal mit einem 56-jährigen Tscheche aus einem Sattelzug kollidierte. Der Lkw-Fahrer versuchte eine Vollbremsung, konnte den Crash aber nicht verhindern. Die Wucht des Aufpralls war enorm, und der Wagen des 28-Jährigen wurde von der Straße geschleudert und zerstört. Die Front des Sattelzuges wurde schwer beschädigt, und der Lenker war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls laufen.

Ein 28-jähriger Deutscher aus Linz war mit seinem Pkw in Kirchheim im Innkreis unterwegs, als er frontal mit einem 56-jährigen Tscheche aus einem Sattelzug kollidierte.

Der Lkw-Fahrer versuchte eine Vollbremsung, konnte den Crash aber nicht verhindern. Die Wucht des Aufpralls war enorm, und der Wagen des 28-Jährigen wurde von der Straße geschleudert und zerstört. Die Front des Sattelzuges wurde schwer beschädigt, und der Lenker war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls laufen





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