26-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle in Wolfurt - Mehrere Verstöße festgestellt

Ein 26-jähriger Autofahrer ignorierte in Wolfurt Anhaltezeichen, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter und wurde schließlich gestoppt. Bei der Kontrolle stellten Polizisten fest, dass er keinen gültigen Führerschein besaß, das Fahrzeug nicht zugelassen und die Kennzeichen gestohlen waren. Zudem wurde Fahruntauglichkeit wegen Suchtmittel- oder Medikamenteneinflusses festgestellt. Der Mann wird bei Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Ein 26-jähriger Pkw-Lenker hat sich am Donnerstag, 11. Juni 2026, in Wolfurt einer Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Wolfurt entzogen. Die Beamten wollten den Fahrer gegen 14:45 Uhr in der Hofsteigstraße einer routinemäßigen Kontrolle unterziehen.

Der Lenker ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Im Bereich einer Tankstelle ließ er einen Beifahrer aussteigen. Trotz eines weiteren Anhalteversuchs fuhr er laut Polizei weiter in Richtung Bregenz.

Schließlich hielt er sein Fahrzeug in der Arlbergstraße an. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige nicht über eine gültige Lenkberechtigung verfügte.

Zudem sei das von ihm gelenkte Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen gewesen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen hätten zu einem anderen Fahrzeug gehört und seien nach bisherigen Ermittlungen unbefugt verwendet worden. Im Zuge der Amtshandlung wurde der 26-Jährige von einem Arzt untersucht. Dabei wurde eine Fahruntauglichkeit aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel oder Medikamente festgestellt.

Eine Blutabnahme wurde durchgeführt. Der Mann wird wegen mehrerer straf- und verwaltungsrechtlicher Übertretungen bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen. Die Vorarlberger Polizei betont die Gefahren solcher Verkehrsdelikte für die Allgemeinheit.

Fehlende Lenkberechtigung und nicht zugelassene Fahrzeuge stellen ein erhebliches Risiko dar, da die Fahrer oft nicht die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Die Verwendung fremder Kennzeichen erschwert zudem die Identifizierung bei Verkehrsverstößen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten und bei Kontrollen zu kooperieren. In diesem Fall wird der 26-Jährige mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Es drohen Geldstrafen, Führerscheinentzug und möglicherweise eine Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch wird die strafrechtlichen Aspekte prüfen, während die Bezirkshauptmannschaft Bregenz die verwaltungsrechtlichen Verfahren einleitet. Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig regelmäßige Polizeikontrollen sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Die Beamten der Polizeiinspektion Wolfurt haben durch ihr entschlossenes Handeln möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Fahrzeuge oder Fahrweisen der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an, und weitere Details könnten im Laufe des Verfahrens bekannt werden





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