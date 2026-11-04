25. Oberbank Linz Donau Marathon: Rekordmeldungen und Programmstart

Der 25. Oberbank Linz Donau Marathon im April 2027 verzeichnet mit 21.500 Meldungen einen neuen Rekord. Details zum Startprogramm und aktuellen Starterzahlen.

Die Stadt Linz bereitet sich auf das sportliche Highlight des Jahres vor, wenn am Wochenende des 10. und 11. April 2027 die 25. Jubiläumsauflage des Marathons stattfindet. Diese Veranstaltung etabliert Linz erneut als österreichische Laufhauptstadt und zieht dabei Aufmerksamkeit auf sich, die den bisherigen Umfang der Teilnehmerzahlen bei weitem übertrifft. Die Organisation erwartet einen Zulauf zu den verschiedenen Bewerben, der historisch gesehen noch nie so groß war wie in diesem Jahr.

Rekordzahl an Meldungen und globale Trends

Die offizielle Statistik für die heurige Ausgabe des Marathons weist eine Gesamtzahl von 21.500 Meldungen aus, was diese Veranstaltung zur bisher größten ihrer Art macht. Rennleiter Günther Weidlinger ordnet dieses Phänomen in einen größeren Kontext ein und erklärt, dass seit dem Ende der Corona-Zeit ein riesiger Laufboom weltweit erkennbar ist. Dieser Trend spiegelt sich direkt in der hohen Nachfrage nach Startplätzen wider, wobei sich Interessenten frühzeitig registrieren sollten, um ihre Teilnahme sicherzustellen.

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Die Verteilung der Meldungen zeigt unterschiedliche Dynamiken innerhalb der einzelnen Disziplinen. Beim Halbmarathon sind bereits knapp 90 Prozent des verfügbaren Starterkontingents ausgeschöpft, was auf eine sehr hohe Priorisierung dieser Distanz durch die Läufer hindeutet. Gleichzeitig ist auch bei den Nachwuchsbewerben ein erheblicher Andrang zu verzeichnen, was die breite gesellschaftliche Verankerung des Sports unterstreicht und zeigt, dass nicht nur Eliteathleten, sondern auch die nächste Generation aktiv teilnimmt.

Kick-off-Veranstaltung mit Spitzenakteuren

Die heiße Vorbereitungsphase für die 25. Auflage startet bereits früher im Jahr mit einem hochkarätig besetzten Kick-off, der am 28. Jänner 2027 stattfindet. Diese Auftaktveranstaltung im Oberbank Donau Forum ist für alle Besucher kostenlos zugänglich und dient als Aufwärmprogramm für die kommenden Monate. Im Mittelpunkt steht Aaron Gruen, der als österreichischer Rekordhalter im Marathon und Halbmarathon eine zentrale Rolle in der Diskussion einnimmt und seine Erfahrungen teilt.

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Neben Aaron Gruen trägt Sportphysiotherapeutin Kerstin Schneeberger ihr Fachwissen bei, indem sie Tipps für eine ausgewogene Marathonvorbereitung gibt. Ihre Expertise zielt darauf ab, Verletzungen vorzubeugen und die körperliche Leistungsfähigkeit optimal zu steigern. Zusätzlich erzählt Lukas Schauer von seiner Motivation, der für einen guten Zweck 150 Kilometer gelaufen und dabei 16.000 Euro gesammelt hat, was die soziale Komponente des Events hervorhebt.

Weitere Veranstaltungen und internationale Debatten

Ein weiterer wichtiger Termin im Kalender ist der erste Linz Marathon Nikolo Run, der am 6. Dezember beim Brucknerhaus Premiere feiert. Dieser sportliche Adventvormittag beginnt mit den Nachwuchsläufen und startet um 11 Uhr mit dem Hauptlauf über eine Distanz von 9,3 Kilometern. Die Strecke führt über den Hafen, die Voest-Autobahnbrücke und die Neue Eisenbahnbrücke zum Ars Electronica Center und zurück zum Brucknerhaus, wobei Musikspots entlang der Route für zusätzlichen Schwung sorgen.

Im Ziel warten auf alle Finisher eine Medaille sowie eine Stärkung, bevor das Adventdorf zum gemütlichen Ausklang einlädt, wo der Nikolo ebenfalls die Kinder trifft. Noch stehen für diesen weihnachtlichen Lauf genügend Startplätze zur Verfügung, sodass sich weitere Interessenten anmelden können. Parallel dazu löst die Zulassung durch den Weltverband FIS höhe Wogen aus, da die Nordische WM gefährdet scheint und den Rückkehrern Material mangelt, was einen interessanten Kontrast zur lokalen Laufszene bildet.