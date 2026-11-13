25 Jahre Feuerwehrhaus Celle-Hauptwache Außenstelle: Jubelfest und neue Fahrzeuge

Jubiläum der Außenstelle in Celle: Am 12. November 2026 feierte die Feuerwehr Celle-Hauptwache den 25. Geburtstag des Feuerwehrhauses am Wilhelm-Heinichen-Ring mit Festakt und Ausblick auf neue Großfahrzeuge.

Am Donnerstag, dem 12. November 2026, markierte die Stadt Celle einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte ihrer öffentlichen Sicherheit. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Außenstelle am Wilhelm-Heinichen-Ring Ecke Fuhrberger Straße fand ein Festakt auf dem HBG-Parkplatz statt. Dieses Ereignis würdigt die historische Entscheidung, vor einem Vierteljahrhundert ein zusätzliches Feuerwehrhaus zu errichten, das nicht als Ersatz, sondern als strategische Ergänzung zum bestehenden Gebäude in der Innenstadt dienen sollte. Die Feier wurde im Beisein von Vertretern des Rates und der Verwaltung, Mitgliedern der Ortsräte sowie der Stadt- und Ortsfeuerwehr begangen.

Erfolgsgeschichte der Außenwache mit zweithöchster Belastung

Ortsbrandmeister Mirko Bunge zog im Rahmen des Festakts eine positive Bilanz der zurückliegenden 25 Jahre. Der Standort entwickelte sich zu einem der kritischsten Knotenpunkte im Rettungswesen, da er in Stadt und Landkreis Celle die zweithöchste Einsatzbelastung aufweist. Diese hohe Frequenz unterstreicht die strategische Notwendigkeit der dezentralen Struktur, die vor 25 Jahren ins Leben gerufen wurde. Mirko Bunge betonte stolz, dass die Außenstelle ihre Daseinsberechtigung und ihre Effektivität im Alltag eindrucksvoll bewiesen hat.

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Die ursprüngliche Intention bei der Planung dieses Standorts vor einem Vierteljahrhundert war klar definiert: Die Fahrzeiten der Einsatzkräfte zum Einsatzort sollten drastisch reduziert werden. Ein weiterer wesentlicher Faktor war die Verkürzung der Wege für die freiwilligen Helfer zum Feuerwehrhaus. Bis zur Einweihung dieses Standorts wurden die Ortsteile Neustadt/Heese, Wietzenbruch, Boye und Klein Hehlen vollständig vom Feuerwehrhaus in der Innenstadt abgedeckt, was zu langen Anfahrtswegen führte.

Strukturelle Einbindung und organisatorische Anpassungen

Wichtig ist die präzise Einordnung, dass es sich bei dem Gebäude am Wilhelm-Heinichen-Ring um keine selbstständige Ortsfeuerwehr handelt. Vielmehr fungiert die Location als Außenstelle der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Zugübergreifend fahren alle Feuerwehrleute aus der Umgebung ihre Einsätze in dieser sogenannten Außenwache ab. Diese organisatorische Einbindung stellt sicher, dass die Ressourcen effizient gebündelt und nicht fragmentiert werden, während die lokale Präsenz erhalten bleibt.

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Der zweite Zug der Schwerpunktfeuerwehr hat seit der feierlichen Einweihung vor 25 Jahren hier sein festes Zuhause gefunden. Diese feste Verankerung eines spezialisierten Zuges an diesem Standort ermöglicht eine schnellere Reaktionszeit bei Großschadenslagen und komplexen Einsätzen, die spezielle Geräte und geschultes Personal erfordern. Die räumliche Trennung von der Hauptwache hat sich damit als effektives Mittel zur Entlastung des innerstädtischen Zentrums erwiesen.

Erweiterung der Infrastruktur und Ausblick auf neue Fahrzeuge

Die technische Ausstattung und Kapazität des Hauses wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich optimiert. Im Jahr 2026 konnte das Feuerwehrhaus um eine weitere Garage erweitert werden. Diese bauliche Maßnahme schuf die Möglichkeit, ein zusätzliches Fahrzeug sicher unterzustellen, was die Einsatzbereitschaft bei simultanen Großschadenslagen weiter erhöht. Diese Erweiterung spiegelt den wachsenden Bedarf an Infrastruktur wider, der mit der steigenden Einsatzzahl einhergeht.

Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der nahen Zukunft stehen signifikante Veränderungen an. Die Mitglieder der Feuerwehr Celle-Hauptwache warten gespannt auf die Auslieferung von zwei neuen Großfahrzeugen. Diese Fahrzeuge sollen in der Außenwache stationiert werden, um die moderne Ausstattung der Einheit zu gewährleisten. Die Indienststellung dieser Fahrzeuge wird die Kapazitäten der Außenstelle weiter stärken und den Standard der technischen Hilfeleistung in den nördlichen Stadtteilen Celle's auf ein neues Niveau heben.