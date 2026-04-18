24-Zoll Kinder- und Jugendfahrräder im Test: Sicher und schadstofffrei unterwegs

Der ÖAMTC hat 14 Kinder- und Jugendfahrräder der 24-Zoll-Klasse getestet. Elf Modelle schnitten mit 'gut' ab, zwei erhielten ein 'befriedigend'. Ein Rad fiel durch Schadstoffbelastung und mangelnde Sicherheit negativ auf. Der Test beleuchtet Handhabung, Fahreigenschaften, Sicherheit, Verarbeitung und Schadstoffbelastung, wobei die Hersteller zu Verbesserungen bei Bremsen, Ausstattung und Schadstofffreiheit aufgefordert werden.

Der ÖAMTC hat gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen 14 Kinder- und Jugendfahrräder in der begehrten 24-Zoll-Klasse einem umfassenden Praxistest unterzogen. Ziel war es, die Modelle auf Herz und Nieren zu prüfen und Eltern eine fundierte Entscheidungshilfe beim Kauf zu bieten. Dabei standen neben der reinen Fahrdynamik und Handhabung vor allem die Sicherheit der jungen Radfahrerinnen und Radfahrer sowie mögliche Schadstoffbelastungen im Fokus der Bewertung.

Elf der getesteten Fahrräder konnten die Tester mit einem guten Ergebnis überzeugen, zwei weitere erhielten die Note 'befriedigend'. Ein Modell fiel jedoch leider deutlich negativ auf und konnte die anspruchsvollen Kriterien nicht erfüllen. Der Preis der untersuchten Fahrräder bewegte sich in einer Spanne von 268 bis 808 Euro, was die Vielfalt des Marktes widerspiegelt. Das Fahrrad, das in allen Hauptkategorien überzeugen konnte, setzte sich als klarer Testsieger durch. Besonders positiv stach hervor, dass es als einziges getestetes Rad mit Scheibenbremsen ausgestattet war, die für ihre zuverlässige Bremsleistung bekannt sind. Darüber hinaus konnte das Siegerfahrrad vollständig frei von Schadstoffen gehalten werden, ein entscheidendes Kriterium für Produkte, die von Kindern genutzt werden. Ganz anders präsentierte sich das Schlusslicht des Tests, das Bikestar Jugend Fahrrad Leicht 24 Zoll 8 Gang. Hier wurden gesundheitsschädliche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in den Griffen nachgewiesen, darunter auch das stark krebserregende Benzopyren. Diese Entdeckung führte zu einer eindeutigen Abwertung des Modells mit der Gesamtnote 'nicht genügend'. Doch nicht nur bei der Schadstoffbelastung zeigten sich Schwächen. Auch in den Bereichen Bremsen, Fahrverhalten und Ausstattung gab es bei mehreren Modellen deutliche Mängel. So unterschritt beispielsweise ein Fahrrad von Decathlon/B’Twin bei Nässe die geforderten Bremsleistungen erheblich. 'Gefahrenbremsungen sind damit deutlich verzögert möglich – das kann im Ernstfall kritisch werden', warnt ÖAMTC-Experte Thomas Darnhofer, der die Bedeutung einer funktionierenden Bremsanlage unter allen Bedingungen hervorhebt. Die besten Bremswerte im Test lieferten hingegen Modelle von bekannten Marken wie KTM und Winora, was ihre Kompetenz in diesem sicherheitsrelevanten Bereich unterstreicht. Neben den direkten sicherheitsrelevanten Aspekten wurden bei einigen Rädern auch Mängel an der Ausstattung bemängelt. Teilweise fehlten gesetzlich vorgeschriebene Reflektoren oder eine ausreichende Beleuchtung, was die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigt. Auch das Gewicht der Fahrräder und die maximal zulässige Belastbarkeit gaben Anlass zur Kritik. Einige Modelle boten für Kinder im typischen Alter von rund elf Jahren kaum Reserven für zusätzliches Gepäck, was die Flexibilität bei Touren einschränkt. Ein weiteres Problem, das bei mehreren Fahrrädern auftrat, waren ungünstig platzierte Seitenständer. Diese können beim Zurückschieben des Fahrrads mit den Pedalen kollidieren und somit das Anfahren erschweren oder im schlimmsten Fall zu einem Sturz führen. Angesichts dieser Erkenntnisse fordert der ÖAMTC klare Verbesserungen seitens der Hersteller. Dazu gehören vor allem der Verzicht auf gesundheitsschädliche Stoffe in Griffen und Sätteln, die Ausstattung mit modernen und zuverlässigen Bremsen sowie eine vollständige und gesetzeskonforme Ausstattung bereits ab Werk. Darüber hinaus sollte das maximal zulässige Gesamtgewicht künftig klar und direkt am Fahrrad ersichtlich gemacht werden, um Nutzern eine bessere Orientierung zu ermöglichen und Überlastung zu vermeiden





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