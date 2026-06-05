24-Stunden-Übungstag der Jugendfeuerwehr Tacherting: Realistische Einblicke in den Feuerwehralltag

17 Jugendliche nahmen am 24-Stunden-Übungstag der Jugendfeuerwehr Tacherting teil und erlebten realistische Einsatzübungen, Teamwork und Spaß.

In der Gemeinde Tacherting im Landkreis Traunstein erlebten kürzlich 17 Jugendliche einen aufregenden 24-Stunden- Übungstag der Jugendfeuerwehr . Organisiert von den Jugendwarten Anna Bosch, Elisabeth Namberger und Stefan Baumgärtner, bot die Veranstaltung ein intensives Programm mit realistischen Einsatzübung en, aber auch genügend Raum für Geselligkeit.

Da die Teilnehmerzahl in diesem Jahr besonders hoch war, wurden die Übungseinsätze jeweils zweimal hintereinander durchgeführt, sodass alle Jugendlichen abwechselnd sowohl praktische Einsätze fahren als auch theoretische Ausbildungsstationen am Feuerwehrhaus absolvieren konnten. Der Tag begann am Freitagnachmittag mit dem Einrichten der Schlafplätze im Feuerwehrhaus. Nach einem gemeinsamen Spiel zur Auflockerung folgte die erste Einsatzübung: ein simulierter Verkehrsunfall, bei dem eine Person unter einem Fahrzeug eingeklemmt war und ein Fahrer vermisst wurde.

Während ein Teil der Jugendlichen diesen Einsatz bewältigte, übten die anderen wichtige Feuerwehrknoten. Nach dem Abendessen stand eine Übung zur Absturzsicherung auf dem Programm: Am sogenannten Säuresee musste ein Gegenstand aus einem abgesperrten Bereich geborgen werden, ohne den Boden zu berühren. Parallel dazu wurde Erste Hilfe trainiert, unter anderem Reanimation und die Helmabnahme bei einem Motorradunfall. Zwischendurch blieb Zeit für Freizeit und Fußballspielen.

Am Abend waren die Jugendlichen erneut gefordert. Zunächst beseitigten sie eine simulierte Ölspur auf einer Straße, bevor ein weiterer Einsatz folgte. Ein besonderes Highlight war die Übung Vermisste Person im Wasser, die im Tachertinger Schwimmbad stattfand. Dort durften die Jugendlichen Schwimmwesten und spezielle Anzüge für Wasserrettungseinsätze testen.

Möglich gemacht wurde diese Übung durch die Unterstützung von Führungskraft Martin Wöcherl und Bürgermeister Werner Disterer. Auch die Nacht blieb nicht ruhig: Am frühen Samstagmorgen mussten die Jugendlichen eine verrauchte Wohnung durchsuchen und sich in einem vernebelten Raum orientieren. Mit Disconebel wurde eine Sichtweite von nahezu null simuliert. Parallel dazu übten sie den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen.

Anschließend stand eine Wohnungsöffnung auf dem Programm: Ein Trupp suchte eine vermisste Person in einem Gebäude und informierte per Funk den Gruppenführer, während ein zweiter Trupp den Funkverkehr verfolgte und den Weg erklärte. Teamarbeit war bei einem Geschicklichkeitsspiel gefragt: Mit Seilen und einem Haken hoben die Jugendlichen Holzklötze an und bauten einen Turm. Nach dem Frühstück und Morgensport wurde gemeinsam aufgeräumt. Ein letzter Fehlalarm sorgte nochmals für Aufregung, bevor der Tag nach dem Mittagessen endete.

Die Jugendwarte zeigten sich begeistert: Für die Jugendlichen war es ein spannendes, lehrreiches und abwechslungsreiches Wochenende, bei dem sie einen realistischen Einblick in den Feuerwehralltag gewinnen konnten. Auch durch die Mithilfe mehrerer Aktiver der Tachertinger Feuerwehr konnte dieses Highlight für den Nachwuchs erneut stattfinden





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