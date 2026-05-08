24 Millionen Euro: Simone Lugner fordert hohe Summe für Verzicht auf Wohnrecht in Döblinger Villa

Im Streit um das Wohnrecht in der Döblinger Villa ihres verstorbenen Ehemannes fordert Simone Lugner 24 Millionen Euro als Ausgleich. Die Stiftung lehnt das Angebot ab und bietet stattdessen drei Millionen Euro an. Beide Parteien planen Vergleichsgespräche im Sommer.

Simone Lugner, vertreten durch ihren Anwalt Florian Höllwarth, fordert 24 Millionen Euro als Ausgleich für den Verzicht auf ihr Wohnrecht in der Döblinger Villa ihres verstorbenen Ehemannes.

Die Witwe des verstorbenen Baulöwen erklärt sich in einem Vergleichsangebot bereit, ihre Ansprüche abzutreten, verlangt dafür jedoch eine beträchtliche Summe. Der Streit um das Wohnrecht in der Villa zieht sich bereits seit Monaten hin und beschäftigt Gerichte und Anwälte gleichermaßen. Die Stiftung, vertreten durch Anwalt Markus Tschank, zeigt sich empört über die Forderung und bezeichnet sie als völlig überzogen. Tschank erklärt, dass die Stiftung keinesfalls bereit sei, den geforderten Betrag zu zahlen, da dies die Firmenkonten leer räumen würde.

Die Stiftung bietet stattdessen eine Summe von etwa drei Millionen Euro an, was jedoch von Lugners Anwalt als völlig unzureichend zurückgewiesen wird. Florian Höllwarth betont, dass die Forderung auf gesellschaftsrechtlichen Berechnungen und erbrechtlichen Ansprüchen beruhe und keineswegs aus der Luft gegriffen sei. Die Differenz zwischen den Forderungen der Witwe und dem Angebot der Stiftung beträgt somit 21 Millionen Euro. Beide Parteien zeigen sich jedoch bereit, im Laufe des Sommers Vergleichsgespräche zu führen.

Ein weiterer Verhandlungstermin ist für den 11. September angesetzt. Die Lage bleibt angespannt, da beide Seiten ihre Positionen vehement verteidigen. Die Stiftung argumentiert, dass die Forderung der Witwe die finanziellen Mittel der Stiftung übersteige und langfristig die Existenz der Stiftung gefährden könnte.

Lugners Anwalt hingegen sieht die Forderung als gerechtfertigt an und verweist auf die komplexen rechtlichen Hintergründe. Die Öffentlichkeit verfolgt den Fall mit großem Interesse, da er nicht nur rechtliche, sondern auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte berührt. Die Entscheidung des Gerichts wird mit Spannung erwartet, da sie weitreichende Konsequenzen für beide Parteien haben könnte





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