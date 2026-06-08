21-Jähriger wegen Drogenabgabe und sexuellen Missbrauchs an minderjährigen Mädchen vor Gericht

Ein 21-jähriger Mann muss sich vor dem Jugendgericht verantworten. Er soll minderjährige Mädchen mit Drogen versorgt und im Gegenzug sexuelle Handlungen gefordert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch von Jugendlichen, sexuelle Belästigung, Delikte im Zusammenhang mit bildlichem sexualbezogenem Missbrauchsmaterial sowie Suchtgiftvergehen vor. Die Vorwürfe betreffen sechs Mädchen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren. Der Zeitraum der Taten reicht vom Sommer 2025 bis zur Festnahme im Februar 2026. Die Ermittlungen wurden durch eine vermisste Zwölfjährige und Aussagen mehrerer Mädchen gegenüber einer Jugendbetreuerin ausgelöst. Bei einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft.

Der 21-jährige Angeklagte muss sich am Montag vor dem Jugendgericht in Innsbruck verantworten. Ihm werden schwere Vergehen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, minderjährige Mädchen mit Drogen versorgt und im Gegenzug sexuelle Handlungen gefordert zu haben.

Es geht um sechs Mädchen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren. Der Zeitraum der Taten reicht laut Anklage vom Sommer 2025 bis zur Festnahme im Februar 2026. Die Orte der Taten sind Innsbruck, Schönberg und Hall. Der Beschuldigte soll den Minderjährigen Suchtmittel teils kostenlos, teils zu sehr günstigen Preisen überlassen haben.

Als Gegenleistung habe er die Mädchen zum Geschlechtsverkehr und zu anderen sexuellen Handlungen aufgefordert. Zusätzlich wird ihm sexueller Missbrauch von Jugendlichen, sexuelle Belästigung und der Besitz sowie die Verbreitung von bildlichem sexualbezogenem Missbrauchsmaterial vorgeworfen. Die Ermittlungen begannen, nachdem eine zwölfjährige Betroffene zu Beginn des Jahres als vermisst gemeldet worden war. Im Zuge der weiteren Recherchen vertrauten sich dann mehrere Mädchen einer Jugendbetreuerin an.

Durch diese Aussagen kam die Polizei dem Beschuldigten auf die Spur. Da der Angeklagte mit 21 Jahren noch als junger Erwachsener gilt, wird das Verfahren vor einem Einzelrichter für Jugendstrafsachen verhandelt. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Die Vorwürfe sind äußerst schwerwiegend und zeigen ein besorgniserregendes Muster der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen.

Der Fall hat in der Region für großes Aufsehen gesorgt und wirft Fragen zum Schutz Minderjähriger vor solchen Taten auf. Die genauen Umstände und die Beweislage werden in der Hauptverhandlung geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft wird versuchen, die Vorwürfe lückenlos nachzuweisen. Der Angeklagte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht die Beweise bewertet und welches Urteil schließlich gesprochen wird. Die betroffenen Mädchen müssen nun mit den psychischen Folgen der Taten zurechtkommen. Ihnen wird professionelle Unterstützung angeboten. Der Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig eine sensible Wahrnehmung von Veränderungen im Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist.

Auch das Vertrauensverhältnis zu erwachsenen Bezugspersonen wie Jugendbetreuern kann entscheidend sein, um solche Taten aufzudecken. Die Gesellschaft muss hinschauen und handeln, wenn Anzeichen für die Ausbeutung Minderjähriger auftauchen. Präventionsarbeit und Aufklärung sind unabdingbar, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Der Prozess wird in den kommenden Wochen fortgesetzt und möglicherweise ein längerer Zeitraum vergehen, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Die Öffentlichkeit wird mit Spannung auf den Ausgang des Verfahrens blicken





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