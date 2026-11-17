Ermittler in Ungarn finden 20 Millionen Dollar in bar. Der Fund verschärft die Krise der Fidesz-Partei nach der Wahlniederlage und untergräbt die Korruptionsbehauptungen von Viktor Orbán erheblich.

Ungarische Ermittler haben einen massiven Bargeldfund gemacht, der die politische Krise um Viktor Orbán weiter vertieft. Bei einer Durchsuchung wurden etwa 20 Millionen US-Dollar in verschiedenen Währungen sichergestellt. Das Geld wurde in verschiedenen Verstecken wie Wäldern, Scheunen und Lagerhallen im ganzen Land vergraben. Dieser Fund ereignete sich am Freitag im Rahmen von Ermittlungen gegen ein ehemaliges Kabinettsmitglied der Regierung Orbán. Er erschüttert die politische Elite in Budapest erneut.

Geldzählung dauert acht Stunden mit 12 Mitarbeitern

Der Umfang des gefundenen Bargeldes erforderte einen enormen logistischen Aufwand. Zwölf Mitarbeiter der ungarischen Staatskasse waren erforderlich, um die Banknoten zu sortieren und zu zählen. Der gesamte Prozess dauerte acht Stunden, bis die Zählung abgeschlossen war. Neben den US-Dollar-Scheinen enthielt der Fund auch Beträge in Euro und ungarischen Forint. Die Bilder dieser Zählung stehen im direkten Kontrast zu den Aussagen von Orbán vom Vortag. Er hatte behauptet, seine Regierung sei frei von Korruption und seine Minister völlig untadelig. Der Fund widerlegt diese Darstellung direkt.

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Péter Magyar kritisiert Fidesz als kriminell

Péter Magyar, der ehemalige Fidesz-Mitglied und Oppositionsführer, nutzt die Situation für scharfe Angriffe. Er verglich die Machenschaften der Fidesz mit denen eines kriminellen Syndikats. Am Montag erklärte er vor den Abgeordneten der Opposition im Parlament, dass die Zeit der Fidesz vorbei sei. Die Partei sei nicht mehr zu retten. Magyar sah sich selbst in der Verantwortung, die alte Ordnung zu beenden. Seine Partei Tisza genießt laut aktuellen Umfragen große Unterstützung bei den Wählern. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu den sinkenden Werten der regierenden Partei. Orbáns Brüdern und drei festgenommenen Ministern wirft er politische Verfolgung vor. Er bezeichnet sie als politische Gefangene.

Politische Spaltung und interne Kritik an Orbán

Die politische Einigkeit der Fidesz-Partei bröckelt zunehmend unter dem Druck der Ermittlungen. Innerhalb der Partei gibt es erste Anzeichen von Uneinigkeit. Der Fraktionsvorsitzende der Fidesz forderte den ehemaligen Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Miklós Seszták, auf, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Seszták sitzt derzeit in Untersuchungshaft, bestreitet aber jegliches Fehlverhalten. Tibor Navracsics, der in mehreren Regierungen unter Orbán Minister war, forderte grundlegende Veränderungen. Er betonte, die Partei müsse sich um eine interne Bereinigung bemühen. Nur so könne sie ihre politische Zukunft sichern. Kritiker beobachteten die Situation mit Sorge, da diese internen Konflikte die Position der Partei weiter schwächen könnten.

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Umfrageergebnis zeigt massiven Verluste für Fidesz

Die Zustimmung zu Viktor Orbáns Fidesz ist in den Umfragen drastisch eingebrochen. Laut einer am Montag auf dem Nachrichtenportal 24.hu veröffentlichten Umfrage des Instituts 21 Kutatóintézet liegt die Unterstützung bei nur noch 24 Prozent. Am Wahltag am 12. April lag der Wert noch bei 36 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die Zustimmung für die Partei Tisza von Péter Magyar von 56 Prozent auf 65 Prozent. Dieser deutliche Wandel zeigt, dass die Wähler den Wechsel wollen. Politische Analysten wie Attila Tibor Nagy sehen im Bargeldfund ein Vermächtnis des Orbán-Regimes. Er warnt vor verheerenden Auswirkungen auf die Fidesz. Die einstige Macht der Partei scheint nicht mehr unantastbar.

Wirtschaftliche Erholung trotz politischer Krise

Trotz der politischen und juristischen Probleme zeigt die ungarische Wirtschaft Anzeichen einer Erholung. Der ungarische Forint hat den höchsten Stand seit Jahren erreicht. Die Finanzierungskosten für das Land liegen nun unter denen von Polen. Dies ist teilweise den Versprechen von Péter Magyar zu verdanken, Ungarn in die Eurozone zu führen. Viele hatten erwartet, dass Orbán nach der Wahlniederlage zurücktreten würde. Er weigerte sich jedoch und rief die Parteibasis zur Unterstützung auf. Er deutete an, dass eine mögliche Regierung unter Magyar nur von kurzer Dauer sein werde. Dazu ist es bislang nicht gekommen. Die aktuellen Ermittlungen gegen weitere ehemalige Minister und den Bruder des Premierministers zeigen, dass die Krise anhält. Die Frage bleibt, ob eine Erneuerung der Partei möglich ist, solange Orbán an der Spitze steht.