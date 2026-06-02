20 Menschen verletzt bei Straßenbahnunfall in Berlin

Bei einem Straßenbahnunfall in Berlin sind 20 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Die Feuerwehr vermutet, dass die Straßenbahn in einer Kurve in den Mast einer Oberleitung gefahren ist.

Bei einem Straßenbahnunfall in Berlin sind 20 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Eine Seite der Bahn wurde komplett aufgerissen. Die Feuerwehr vermutet, dass die Straßenbahn in einer Kurve in den Mast einer Oberleitung gefahren ist.

Dabei wurde die rechte Seite aufgerissen und der letzte Wagen der Bahn ist aus dem Gleis gesprungen. Drei Menschen wurden bei dem Unglück schwer verletzt. Auch einige der 17 leicht verletzten Fahrgäste sollen in Kliniken weiter behandelt werden. Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, Henrik Falk, besuchte den Unfallort und sagte, dass die BVG intensiv zur Aufklärung der Unfallursache beitragen werde.

Die Polizei und die Technische Aufsichtsbehörde TAB haben die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr war mit knapp 60 Kräften vor Ort. Der Abtransport der Straßenbahn sei voraussichtlich nur mit einem Kran möglich. Die BVG geht davon aus, dass die Strecke 48 Stunden nicht befahrbar ist





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