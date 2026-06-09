20-Jähriger versucht, Polizeikontrolle mit Fake-Urin zu täuschen

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Enns hat am Montagabend versucht, eine Polizeikontrolle mit sogenanntem Fake-Urin zu täuschen. Die Polizei fand eine Packung mit künstlichem Urin und stellte die Fahruntauglichkeit des 20-Jährigen fest.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Enns hat am Montagabend versucht, eine Polizeikontrolle mit sogenanntem Fake-Urin zu täuschen. Beamte kontrollierten den Mann gegen 20.30 Uhr auf der S10 bei der Abfahrt Kefermarkt.

Er war mit seinem Fahrzeug in Richtung Unterweitersdorf unterwegs. Weil mehrere Anzeichen auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel oder Medikamente hindeuteten, boten die Polizisten dem Lenker einen Urintest an. Während der Abgabe der Probe fiel den Beamten ein zunehmend auffälliges Verhalten des 20-Jährigen auf. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten schließlich eine Packung mit künstlichem Urin.

Der danach durchgeführte Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der Mann wurde anschließend einer Polizeiärztin vorgeführt. Diese stellte im Rahmen der klinischen Untersuchung seine Fahruntauglichkeit fest. Der 20-Jährige wird angezeigt.

Die Polizei warnt vor dem Missbrauch von künstlichem Urin bei Kontrollen, da dies zu falschen negativen Ergebnissen führen kann und die tatsächliche Sucht oder Medikamentenbeeinflussung nicht erkannt wird. Die Polizei betont die Wichtigkeit einer genauen Beurteilung der Fahreignung und die Notwendigkeit, bei Verdacht auf Sucht oder Medikamentenbeeinflussung eine umfassende Untersuchung durchzuführen. Die Polizei wird weiterhin aktiv gegen den Missbrauch von künstlichem Urin bei Kontrollen vorgehen und die Öffentlichkeit über die Risiken und die Konsequenzen informieren





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