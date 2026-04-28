20 Jahre Innviertler Natur-Markt: Der letzte Nahversorger in Schärding

Seit 20 Jahren betreibt Sandra Haslehner den Innviertler Natur-Markt in Schärding – heute der letzte Lebensmittel-Nahversorger in der Innenstadt. Ihr Laden ist nicht nur ein Geschäft, sondern ein Treffpunkt für bewusste Ernährung, Regionalität und Gemeinschaft.

Seit zwei Jahrzehnten ist Sandra Haslehner eine feste Größe in der Schärding er Innenstadt. Ihr Innviertler Natur-Markt ist nicht nur der letzte verbleibende Nahversorger, sondern auch ein Ort der Gemeinschaft und bewusster Lebensweise.

Alles begann im Jahr 2002, als der Bioladen Grüner Zweig seine Pforten schloss. Haslehner erkannte die Chance und gründete mit Unterstützung ihres Mannes ihren eigenen Bioladen. Der Standort blieb über die Jahre unverändert: direkt vor dem Linzer Tor, in den historischen Mauern der ehemaligen Kapsreiter-Fassbinderei. Hier hat sich der Natur-Markt zu einem Fixpunkt im Alltag vieler Schärdinger entwickelt.

Heute ist er die einzige Adresse in der Innenstadt, die Lebensmittel anbietet – und das mit persönlicher Beratung und einem Hauch von Gemütlichkeit. Die Schärdingerin beobachtet die Veränderungen in der Stadt mit Sorge: Während Billigsupermärkte zunehmen, verschwinden kleine Läden mit persönlichem Kontakt. Doch der Bio-Trend spielt ihr in die Hände. Immer mehr Menschen achten auf Qualität, Herkunft und Nachhaltigkeit – und finden im Innviertler Natur-Markt genau das: regionale Produkte, die auch den Landwirten aus dem Bezirk zugutekommen.

Für Haslehner ist ihr Laden mehr als ein Geschäft. Er ist ein Treffpunkt für Menschen, die Wert auf bewusste Ernährung und Regionalität legen. Die Beratung ist kostenlos, und viele Kunden nutzen den Besuch auch, um sich auszutauschen. Das Schärdinger Plauscherl gehört einfach dazu, sagt Haslehner.

Viele Kunden kennen sich untereinander und tauschen sich beim Einkauf aus. Der Natur-Markt ist somit nicht nur ein Ort des Einkaufens, sondern auch ein Ort der Begegnung. Haslehner blickt auf 20 Jahre zurück, in denen sich vieles verändert hat – doch ihr Laden bleibt ein fester Bestandteil der Schärdinger Innenstadt.

Die Zukunft sieht sie positiv: Der Trend zu Bio und Regionalität wird bleiben, und ihr Laden wird weiterhin ein Ort sein, an dem Menschen nicht nur einkaufen, sondern sich auch wohlfühlen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bio-Lebensmittel Nahversorgung Regionalität Schärding Nachhaltigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Auch ein toter Wal hat seinen Platz in der Natur“Be a learner, not a knower - Dieses Motto hat mich von meiner Heimat in den Kärntner Bergen nach Wien gebracht. Nach meinem Lehramtstudium in den Fächern Deutsch, Psychologie, Philosophie und Ethik führte mich meine Neugierde zur größten Tageszeitung Österreichs.

Read more »

Saisonstart für Mähboote, Inselschafe und Copa CruiseDonauinsel Saisonstart: Mähboote, Inselschafe und Copa Cruise sorgen für Freizeit, Natur und Erholung an Wiens Gewässern – jetzt entdecken!

Read more »

„Helfen rettet Leben“ - Pilze und Pflanzen als giftige GefahrenquelleGerade im Frühling wirkt die Natur wunderschön, aber sie ist nicht unbedingt ungefährlich. Bei Pflanzen und Pilzen gilt: Was man nicht kennt, ...

Read more »

Die Präsenz großer internationaler Diskonter nützt den KonsumentenEine neue Studie zeigt: Diskonter bieten nicht nur günstige Einkaufsmöglichkeiten, sondern beeinflussen auch die Preise im gesamten Markt.

Read more »

Beruhigung am Oldtimer-Markt – Keine Krise in Sicht?Medienberichte über eine angebliche Krise am Oldtimer-Markt haben für Aufsehen gesorgt. Experten sehen jedoch lediglich eine Normalisierung der Preise nach einer Phase überhitzter Nachfrage. Besonders hochwertige Modelle sind von dieser Entwicklung unberührt.

Read more »

Umwelt-Alarm in Österreich - 'Unterfinanziert' – 1 Mrd. Euro fehlt beim NaturschutzNaturschutz: WWF-Analyse zeigt, Österreich investiert zu wenig in Biodiversität. Milliarden fließen in schädliche Förderungen statt in Natur.

Read more »