Der Autor reflektiert über 1900 Ausgaben seiner Kolumne und kritisiert die Auflösung der Gesellschaft durch Digitalisierung, Oligarchen und Algorithmen. Er plädiert für mehr Menschlichkeit und Vielfalt.

Die 1900. Ausgabe einer Kolumne ist ein Anlass, über das eigene Tun nachzudenken. Der Autor reflektiert über die vergangenen Fehler, wie die versehentliche vorzeitige Veröffentlichung von zwei Kolumne n, und entschuldigt sich mit Hinweis auf die Tücken der Digitalisierung und die eigene Vergesslichkeit.

Doch dieser persönliche Auftakt dient nur als Einstieg in eine fundamentale Kritik an der heutigen Gesellschaft. Die Kolumne, so der Autor, war nie nur eine Abhandlung über Seuchen im medizinischen Sinne, sondern ein wöchentlicher Kampf gegen die grassierenden Epidemien der Dummheit, der KI-Besessenheit, des Digitalisierungswahns und der oligarchenfreundlichen Politik. Diese Übel haben die Gesellschaft, wie Margaret Thatcher einst sagte, aufgelöst - es gibt kein Gesellschaft mehr, nur noch ein Sammelsurium isolierter Individuen, die von Algorithmen und Werbung gesteuert werden.

Der Autor geißelt insbesondere die Rolle von Thinktanks wie Agenda Austria, deren Vertreter stets die Interessen des Staates gegen die der Bevölkerung ausspielen. Doch wer, fragt er, vertritt die Interessen der Bevölkerung, wenn nicht der demokratische Rechtsstaat? Und warum wird genau dieser Staat von Oligarchen systematisch demontiert, nachdem ihn Ideologen mit ihren Waffen sturmreif geschossen haben? Die Antwort liegt in der algorithmengetriebenen Kommunikation, die nichts anderes ist als werbunggetriebene Manipulation.

Ihr Zweck ist es, die Menschen zu fesseln und ihnen den letzten Euro aus der Tasche zu ziehen. Die Kolumne selbst ist Teil dieses Systems, bietet aber auch einen Ausweg: die Möglichkeit, werbefrei zu werden. Doch trotz aller Kritik will der Autor nicht nur anprangern, sondern auch an die Schönheit und Vielfalt der Welt erinnern - an Bach, Kochrezepte, Poesie, Tiere, Architektur, Pflanzen, Sport, Liebe und das Bahnfahren.

In einer Arztpraxis belauscht er einen älteren Herren, der sich über die jungen Leute beschwert, die nur halbtags arbeiten, während sie doch alles umsonst bekommen hätten. Die Empfangsdame widerspricht freundlich und verteidigt die Schwachen. Der Autor fragt sich, warum ADHS so zugenommen hat, warum Senioren am Existenzminimum leben und warum Eltern ihre Babys nach dem Handy statt nach deren Bedürfnissen füttern. Die Antwort liegt für ihn im Kontrollverlust des Menschen an die Technik.

Die Kolumne endet mit der Hoffnung, dass die Menschen wieder lernen, die Welt in ihrer ganzen Fülle zu sehen und sich nicht von Algorithmen in die Dunkelheit treiben zu lassen





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