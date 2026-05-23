19-jhriger Deutscher tot auf Zugspitze gefunden

Ein 19-jhriger Deutscher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tot verunglickt. Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter ber steiles und felsiges Gefge geschlittert. Fhr ihn kam jede Hilfe zu spt, teilte die Polizei am Wochenende mit.

Ein 19-jhriger Deutscher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tot verunglickt. Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter ber steiles und felsiges Gefge geschlittert.

Fhr ihn kam jede Hilfe zu spt, teilte die Polizei am Wochenende mit. Der junge Mann war am Donnerstagabend mit einem gleichaltrigen Ukrainer nur mit Wanderschuhen, Stirnlampen und Grdeln ausgerstet von der Talstation der Zugspitzbahn in Ehrwald (Bezirk Reutte) ber den Klettersteig Stopselzieher in Richtung Gipfel aufgebrochen. Auf halber Strecke mussten die Bergsteiger ein Schneefeld queren, wobei der vorausgehende Deutsche ausrutschte und 250 Meter ber steiles und felsiges Gefge schlitterte. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab.

Der 19-jhrige Ukrainer konnte von Mitgliedern der Bergrettung Ehrwald und einem Notarzthubschrauber mittels Seilwinde unverletzt geborgen werden. Der todl verungluchte Bergsteiger wurde mittels Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen





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