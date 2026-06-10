18-Jähriger stürzt mit Pkw in den Wald

Ein 18-Jähriger kam in der Nacht auf Mittwoch auf der L103 mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte rund 40 Meter einen Waldhang hinunter. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien und wurden zur medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein 18-Jähriger kam in der Nacht auf Mittwoch auf der L103 mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte rund 40 Meter einen Waldhang hinunter.

Ein 18-Jähriger lenkte am Mittwoch gegen 00.45 Uhr seinen Pkw auf der L103 von Zell-Pfarre kommend. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine ebenfalls 18-jährige Freundin. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker in einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge rund 40 Meter einen steilen Waldhang hinab und überschlug sich dabei mehrmals.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien und begaben sich zu Fuß, circa 1,2 km in Richtung Zell-Pfarre, um Hilfe zu holen. Dabei läuteten sie bei mehreren Wohnhäusern an. Gegen 01:30 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Rettungskräfte. Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Das Unfallfahrzeug konnte lokalisiert und der Standort an die Einsatzkräfte der Feuerwehr übermittelt werden. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Zell-Pfarre





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