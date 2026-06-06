18-Jähriger aus Dietach verliert Führerschein, BMW beschlagnahmt, Tuning- und Raserszene-Kontrollen

Ein 18-Jähriger aus Dietach wurde in Leonding mit 145 km/h über die erlaubte Geschwindigkeit erwischt und musste seinen Führerschein abgeben. Sein Auto wurde beschlagnahmt. Bei den Tuning- und Raserszene-Kontrollen in Linz-Land und Wels-Land wurden zwei weitere Personen der Fahrerlaubnis entzogen, ein Autolenker musste aufgrund eines technischen Mangels das Kennzeichen abgeben. Ein großes Lob an die Einsatzkräfte. Jetzt ist die Justiz gefragt.

Der 18-Jährige aus Dietach, der mit 145 km/h statt der erlaubten 70 km/h in Leonding unterwegs war, musste seinen Führerschein abgeben. Auch das Auto wurde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land vorläufig beschlagnahmt.

Der junge Türke war mit einem BMW 4401 x-drive unterwegs, der nicht auf ihn zugelassen war. Laut Landespolizeidirektion lief die Zulassung auf einen Familienangehörigen. Bei den Kontrollen mit Schwerpunkt auf die Tuning- und Raserszene in den Bezirken Linz-Land und Wels-Land in der Nacht auf Samstag wurde zwei weiteren Menschen der Führerschein abgenommen, ein Autolenker musste aufgrund eines technischen Mangels am Fahrzeug das Kennzeichen abgeben. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen.

Ein großes Lob an alle Einsatzkräfte. Jetzt ist die Justiz gefragt. Hoffentlich folgen harte Strafen und kein Du, Du mit dem Zeigefinger. Auch weiterhin solche Kontrollen durchführen. Führerschein Verbot für die nächsten 5 Jahre





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