18-jährige Pianistin begeistert mit stürmischem Prokofiev und Bach

Alexandra Dovgan, eine junge Pianistin, begeisterte mit einem stürmischen Prokofiev und einem Bach-Konzert im Konzerthaus. Obwohl sie nur 18 Jahre alt ist, war ihr Auftritt bereits ihr fünfter Auftritt in diesem renommierten Saal. Einige Konzerte des Zyklus "Klavier im Mozart-Saal" wurden jedoch nicht ganz in Eitel Sonnenschein. Der Ton, der jedoch am Abend dominierte, war rund und samtig, aber auch schwerfällig und schwammig.

Die erst 18-jährige Pianistin bot einen stürmischen Prokofiev und einen Bach mit dem Flair eines Konservatoriumsvorspiels. Es war, trotz ihrer nur 18 Jahre, der bereits fünfte Auftritt im Konzerthaus für Alexandra Dovgan, deren Karriere als Elevin des großen Grigory Sokolov fast zwangsläufig vielversprechend sein muss.

Solch hohen Erwartungen wurde der letzte Auftritt im Februar, mit dem Kammerorchester Basel, nur bedingt gerecht und auch im sechsten und abschließenden Rezital des Zyklus "Klavier im Mozart-Saal" war nicht alles eitel Sonnenschein. Dabei störten weniger die kleineren Verspieler in César Francks "Prélude, choral et fugue". Eher war es der diesen Abend lange dominierende Ton, gleich von Bachs Toccata in e-Moll weg.

Rund und samtig könnte man ihn nennen, aber auch schwerfällig und schwammig, als wären alle Pedale am Klavier gleichzeitig gedrückt, aber dafür, um die Dämpfung wettzumachen, umso lauter gespielt. Immerhin war der Bach größtenteils und trotz variabler Tempi, von dem nötigen Puls beseelt, der auch das ausschweifende Rubato im Adagio überlebte. Ebenso klang die Schubert-Sonate in c-Moll, D958: Irgendwo zwischen vollmundig und klobig, als wäre die Musik durch einen Weichzeichner gefilmt, ohne dass sich Stimmen jemals lösten.

Andererseits kann man bei diesem Plüschkissenanschlag auch nicht vorwerfen, dass Dovgans Anschlag jemals hart oder glasig klang. Ordentlich war das auf alle Fälle, aber mit dem Flair eines Konservatoriumsvorspiels. Mit Abstand am besten gelang die abschließende Sonate Nr. 2 in d-Moll des jungen Prokofiev, deren jugendliche Energie und Vorwärtsdrang hervorragend zur Geltung kam. Ebenso – da fällt der Apfel wohl nicht weit vom Sokolovschen Stamm, die Zugaben von Rachmaninov, Rameau und Chopin





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