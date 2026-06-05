17‑Jähriger verhaftet nach Messerattacke - Untersuchungshaft in forensisch‑therapeutisches Zentrum verlegt

Ein 17‑jähriger Fleischerlehrling, der am 22. April ein Ehepaar in St. Peter am Ottersbach erstach, wird nach einem psychiatrischen Gutachten von Untersuchungshaft in ein forensisch‑therapeutisches Zentrum überführt. Das Verfahren läuft noch, das Gutachten bestätigt eine psychische Störung, aber gleichzeitig Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Der Fall wirft Fragen zur Behandlung junger Straftäter mit psychischen Erkrankungen auf.

Die Staatsanwaltschaft Graz hat in den vergangenen Tagen die Haftbedingungen des 17‑jährigen Tatverdächtigen, der am 22. April ein älteres Ehepaar in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) mit einem Messer attackierte und den Mann dabei tötete, von Untersuchungshaft in die Unterbringung eines forensisch‑therapeutischen Zentrums umgewandelt.

Diese Entscheidung erfolgte, nachdem ein kinder‑ und jugendpsychiatrisches Gutachten vorgelegt wurde, das bei dem Jugendlichen eine ausgeprägte psychische Störung feststellt. Gleichwohl kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass er zum Zeitpunkt der Tat schuldfähig war und damit die Zurechnungsfähigkeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, erklärte gegenüber der APA, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei und der abschließende Bericht der Staatsanwaltschaft noch ausstehe.

Der Jugendliche befindet sich nun im forensisch‑therapeutischen Zentrum, wo er auf die mögliche Anklage und die bevorstehende Gerichtsverhandlung wartet. Der junge Täter, ein Auszubildender im Fleischerhandwerk, gestand bereits gegenüber den Polizeibeamten das Eindringen in das Haus des Ehepaars, das er gezielt ausgewählt hatte, weil er davon ausging, dass das fortgeschrittene Alter der Bewohner kaum Widerstand leisten würde. Er gab als Motiv "Mordlust" an, ohne persönliche Beziehung zu den Opfern zu haben.

Beim Einbruch nutzte er einen kleinen Hammer, um das Eingangstürschloss zu öffnen, und verwarf das Werkzeug unmittelbar nach der Tat. Das mutmaßliche Tatmesser wurde von den Ermittlern sichergestellt. Nach der Tat rief der Jugendliche selbst die Polizei, stellte sich widerstandslos und ließ sich festnehmen, was das Bild eines gestörten, aber zugleich kontrollierten Verhaltens verstärkte. Trotz der festgestellten psychischen Störung betont das psychiatrische Gutachten, dass der Jugendliche zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war, was die rechtliche Bewertung des Falls entscheidend beeinflusst.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob eine Anklage wegen Mordes erhoben wird und welche besonderen straf- bzw. therapeutischen Maßnahmen im Rahmen des forensischen Zentrums zu treffen sind. Das Verfahren wird voraussichtlich noch mehrere Monate dauern, während das Gericht über die endgültige Strafzumessung entscheidet. Die Öffentlichkeit beobachtet den Fall mit großer Aufmerksamkeit, da er Fragen nach der Behandlung junger Straftäter mit psychischen Erkrankungen und dem Zusammenspiel von Strafrecht und Therapie aufwirft.

Der Fall hat zudem eine breite Diskussion über Sicherheitslücken in ländlichen Regionen ausgelöst, in denen ältere Menschen oft allein wohnen und weniger schnelle Hilfe erhalten können. Experten fordern stärkere Präventionsmaßnahmen, etwa durch Aufklärungsprogramme für Jugendliche und verbesserte psychologische Unterstützungsangebote in Schulen. Gleichzeitig wird geprüft, inwieweit das bestehende Justizsystem ausreichend Ressourcen bietet, um junge Täter, die an psychischen Störungen leiden, adäquat zu betreuen, ohne die Sicherheit der Gesellschaft zu gefährden.

Die kommenden gerichtlichen Entscheidungen könnten wegweisend für zukünftige Fälle sein, in denen die Grenze zwischen Strafbarkeit und notwendiger therapeutischer Intervention besonders schwierig zu ziehen ist





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