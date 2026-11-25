Zum Start der 16-Tage-Kampagne warnen Organisationen vor struktureller Gewalt. UNO-Berichte und nationale Daten zeigen: Effektiver Schutz erfordert aktive Prävention und Männerarbeit.

Anlässlich des Starts der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" am kommenden Mittwoch rufen Nichtregierungsorganisationen, Fachverbände und politische Akteure in Österreich zu einem grundlegenden gesellschaftlichen Umdenken auf. Der Fokus dieser Initiative liegt nicht nur auf der Dokumentation von Einzelfällen, sondern explizit auf der Bekämpfung eines als strukturell eingebetteten Problems. Die Forderung nach wirksamer Prävention und intensiver Bewusstseinsbildung wird dabei als zentraler Hebel zur Unterbrechung von Gewaltzyklen gesehen, da der Schutz betroffener Frauen ein aktives Eingreifen der gesamten Gesellschaft erfordert.

Statistische Faktenlage zur Gewalt an Frauen

Die alarmierenden Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit der Kampagne. Laut Statistik Austria ist jede dritte Frau ab dem 15. Lebensjahr in Österreich von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. Eine Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik für den Zeitraum von 2010 bis 2020 verdeutlicht dabei die Täterstruktur: Neun von zehn Tatverdächtigen sind Männer. Fachleute betonen, dass Faktoren wie Alter, Religion, Herkunftsland oder Bildungsgrad für das Auftreten von Gewalt keine Rolle spielen. Das Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) appelliert an die Öffentlichkeit, dass Gewalt an Frauen keine Privatsache ist, sondern alle Bürgerinnen und Bürger betrifft, um ein solides Schutznetz etablieren zu können.

Also read Häusliche Gewalt bleibt für Frauen und Mädchen die größte Gefahr

Dynamik und Systematik der Abhängigkeit

Christina Riezler, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren, erklärt, dass Gewalt in Beziehungen selten aus isolierten Ereignissen besteht, sondern ein System der Unterdrückung darstellt. Dieses System dient dazu, eine Person schrittweise klein- und erniedrigend zu machen, um die eigene Machtposition zu festigen. Diese Dynamik zeigt sich oft widersprüchlich, da gewalttätige Partner nicht rund um die Uhr aggressiv auftreten. Die Beziehung weist neben der Gewalt auch positive Aspekte auf, wie Liebe und gemeinsame Lebensleistungen, was die Trennung erschwert. Zusätzlich spielen finanzielle Abhängigkeiten, gemeinsame Kinder oder Schulden eine massive Rolle. Schamgefühle verhindern zudem oft die Offenlegung, wobei Frauen mit höherem Bildungsstatus besonders unter dem Druck leiden, nicht als Opfer wahrgenommen werden zu wollen.

Femizid-Statistik und internationale Daten

Ein am Dienstag vom UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zusammen mit UN Women präsentierter internationaler Bericht liefert erschreckende globale Daten. Demnach wurden von insgesamt 78.000 Femiziden im Jahr 2025 sechzig Prozent von einem Partner oder nahen Verwandten begangen. Weltweit kommen täglich 129 Frauen durch Gewalt im engsten sozialen oder familiären Umfeld ums Leben. In Österreich existiert derzeit kein eigenständiger Straftatbestand für Femizid, weshalb das Bundeskriminalamt keine separaten Statistiken dazu führt. Das AÖF definiert Femizide hingegen als Tötungen von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Für das Jahr 2026 wurden auf Basis von Medienberichten bereits 20 Femizide gezählt, während es 2025 16 und im Jahr 2024 29 Fälle gab. Der UNO-Bericht verlangt nachhaltige Präventionsstrategien, um soziale Normen und institutionelles Versagen zu ändern.

Advertisement

Strategien des Nationalen Aktionsplans

Der vor genau einem Jahr beschlossene Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen setzt Prävention als Hauptanker. Im Bildungssektor sollen Gewaltprävention, Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit stärker integriert werden. Geplante Maßnahmen umfassen Workshops für Kinder und Jugendliche sowie gezielte Fortbildungen für Lehrkräfte. Informationskampagnen zielen darauf ab, das Bewusstsein für sexuelle Belästigung, Cybergewalt und Hass im Netz zu schärfen. Ein weiterer wichtiger Pfeiler ist der Ausbau der Buben- und Männerarbeit, um gewaltfördernde Rollenbilder aufzubrechen. Ergänzend sind Anti-Gewalt-Trainings für Täter sowie verbindliche Schutzkonzepte und Schulungen in Arbeitsstätten, im Sport und im Kulturbereich vorgesehen.

Paradigmenwechsel hin zur Täterarbeit

Julia Broz, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, markiert mit der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Männerinitiative White Ribbon einen klaren Fokus auf die Täterseite. Sie kritisiert, dass es allzu oft zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt, wenn der Fokus unangemessen stark auf das Verhalten der Frauen gelenkt wird. Ihre Kernaussage lautet, dass ohne Täter keine Gewalt existiert und diese Personen das zentrale Element jeder gewalttätigen Beziehung darstellen. Dieser Ansatz unterstreicht die Notwendigkeit, strukturelle Ursachen und männliche Gewaltverhalten gezielt anzugehen, um Schutzmechanismen wirksam zu etablieren und zukünftige Opfer zu schützen.