16 Monate Wartezeit für Nasenoperation: Kärntnerin in Not

Eine Kärntnerin muss wegen einer stark verkrümmten Nasenscheidewand 16 Monate auf eine dringend benötigte Operation warten. Das Klinikum Klagenfurt verweist auf Dringlichkeitspriorisierung und Tumoroperationen, doch Recherchen zeigen, dass andernorts kürzere Wartezeiten möglich sind.

Seit Monaten leidet eine Kärntnerin unter einer starken Beeinträchtigung der Nasenatmung, weil ihre Nasenscheidewand so verkrümmt ist, dass sie praktisch nicht mehr durch die Nase atmen kann.

Eine Operation wird als dringend notwendig erachtet, dennoch muss sie nach eigenen Angaben 16 Monate auf den Eingriff warten. Die Landwirtin berichtet, dass die Beschwerden bereits vor etwa 20 Jahren begannen, sich aber vor einem halben Jahr massiv verschlechtert haben und seit zwei Monaten eine Nasenatmung nahezu unmöglich ist. Dies beeinträchtigt ihren Alltag erheblich, da sie bei der Arbeit auf dem Hof regelmäßig Pausen benötigt und unter einem trockenen Hals leidet, auch beim Essen gibt es Probleme.

Allein in Kärnten werden Eingriffe an der Nasenscheidewand ausschließlich am Klinikum Klagenfurt durchgeführt, was für die Patientin kaum Alternativen bietet. Die lange Wartezeit von 16 Monaten sei für sie ein Schock gewesen. Das Klinikum verweist auf die Priorisierung nach medizinischer Dringlichkeit und betont, dass man planbare Eingriffe schnellstmöglich durchführen wolle. Die Einteilung hänge von der medizinischen Fragestellung ab, die meist vom zuweisenden Facharzt gestellt wird.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die HNO-Abteilung zahlreiche komplexe Tumoroperationen durchführt, die zeitnah erfolgen müssen, wofür das Klinikum als onkologisches Zentrum ausgezeichnet wurde. Bei Nasenscheidewand-Operationen liege man zudem unter dem österreichweiten Durchschnitt von 18 bis 24 Monaten. Nach Recherchen der Kleinen Zeitung sind entsprechende Eingriffe im Bezirkskrankenhaus Lienz bereits nach etwa sechs Monaten möglich, was das Krankenhaus offiziell nicht bestätigen möchte, um keine Konkurrenzsituation zu schaffen.

Für die betroffene Kärntnerin könnte es dennoch eine schnellere Lösung geben: Die Kabeg weist darauf hin, dass Patienten mit fachärztlicher Überweisung einen Termin in der Ambulanz vereinbaren können, um die medizinische Notwendigkeit neu beurteilen zu lassen. Zudem könne sie sich direkt an die Abteilung oder die Patienten-Servicestelle wenden, um eine konstruktive Lösung zu finden





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