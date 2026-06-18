Die WM-Cowboys der Kronenzeitung haben ein futuristisches "Robo-Vehikel" getestet. Der Boardcomputer war niemals müde oder abgelenkt. Die Platte "Schaffnerlos" von Wolfgang Ambros fängt den Wandel des Wiener Nahverkehrs und das Ende einer Ära ein.

In Kalifornien sind bereits 1500 Taxis ohne Fahrer unterwegs. Die WM-Cowboys der Kronenzeitung haben ein futuristisches " Robo-Vehikel " getestet, nachdem sie gegen Jordanien gespielt hatten. Der Boardcomputer war niemals müde oder abgelenkt.

Als Wolfgang Ambros 1978 seine Platte "Schaffnerlos" veröffentlichte, porträtierte er humorvoll den letzten Arbeitstag von Schaffner Fritz Knottek. Die Platte fängt den Wandel des Wiener Nahverkehrs und das Ende einer Ära ein. 48 Jahre später könnte "Woiferl" in Kalifornien ein neues Album mit dem Titel "Fahrerlos" aufnehmen. Die Nutzerbeiträge in diesem Forum geben nicht unbedingt die Meinung des Betreibers oder der Redaktion wieder.

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