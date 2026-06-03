15-Jähriger wegen bewaffnetem Raubüberfall vor Gericht in Kärnten

Ein Jugendlicher überfällt mit einer Softair-Pistole zwei jüngere Buben. Der Prozess in Klagenfurt zeigt Perspektivlosigkeit und Lücken im Opferschutz.

Ein 15-jähriger Jugendlicher steht in Kärnten vor Gericht, weil er mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole zwei jüngere Buben am Gösselsdorfer See ausrauben wollte. Der Vorfall ereignete sich, nachdem ein anderer Bub vor zwei Mädchen cool sein wollte, was letztlich zu Albträumen beim Opfer führte.

Der Prozess im Klagenfurter Landesgericht, Saal 29, zeigt die Perspektivlosigkeit junger Täter und massive Lücken im Opferschutz auf. Die Schulklasse des 15-Jährigen wartet ungeduldig vor dem Gerichtssaal, in dem in der Vorwoche der Attentäter von Villach zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Der Jugendliche versuchte, den beiden jüngeren Buben ihre Fahrräder wegzunehmen, und zog dabei die Softair-Pistole. Der Fall wirft Fragen zur Jugendarbeit, zur Prävention und zum Schutz von Heranwachsenden auf.

Die Gerichtsverhandlung macht deutlich, dass dringend Maßnahmen erforderlich sind, um sowohl Täter als auch Opfer besser zu schützen und Perspektiven für junge Menschen zu schaffen. Die Community-Beiträge spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers oder der Redaktion wider. Die Redaktion distanziert sich von den Inhalten des Diskussionsforums und behält sich das Recht vor, gegen geltendes Recht verstoßende oder anstößige Beiträge zu löschen und gegebenenfalls strafrechtlich vorzugehen. Der Fokus muss auf der Aufklärung des Falls und der Verbesserung des Opferschutzes liegen





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Jugendkriminalität Raubüberfall Softair-Pistole Opferschutz Kärnten

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