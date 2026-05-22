15-Jähriger festgenommen: Neuer Verdächtiger in Home Invasion im Bezirk Mistelbach

Nach der brutalen Home Invasion im Bezirk Mistelbach wurde nun ein weiterer Verdächtiger gefasst. Der 15-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach wurde am 21. Mai in den Mittagsstunden festgenommen. Der syrische Staatsbürger bestreitet jede Beteiligung an der Tat. Die Polizei hat eine neue Spur in der Ermittlung der Home Invasion gefunden.

Nach der brutalen Home Invasion im Bezirk Mistelbach wurde nun ein weiterer Verdächtiger gefasst: Er ist erst 15 Jahre alt. Der 15-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach wurde am 21.

Mai in den Mittagsstunden festgenommen. Die Festnahme war von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnet worden. Der syrische Staatsbürger bestreitet laut Polizei jede Beteiligung an der Tat. Nach seiner Einvernahme wurde er in die Justizanstalt Wien-Simmering gebracht.

Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Bei dem Überfall am 2. April waren drei zunächst unbekannte Täter gegen 7 Uhr Früh gewaltsam durch ein Fenster in ein Haus eingedrungen. Dort trafen sie auf den 14-jährigen Bewohner.

Der 14-Jährige wurde verletzt. Mit Bargeld, Uhren und Schmuck flüchteten die Täter. Das Opfer konnte nach der Tat seine Mutter verständigen, sie alarmierte die Polizei. Kurz darauf wurden bereits drei Verdächtige festgenommen: ein 17-jähriger Staatenloser sowie zwei syrische Staatsbürger im Alter von 18 und 19 Jahren.

Teile der Beute und Tatutensilien wurden damals sichergestellt, die Waffe fehlte aber. Auch dazu gibt es jetzt eine neue Spur: Die vermeintliche Faustfeuerwaffe wurde entlang des Fluchtweges gefunden und sichergestellt. Laut Polizei handelt es sich um eine Schreckschusswaffe





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