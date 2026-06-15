15-Jähriger fährt Moped gegen Polizisten und wird mehrfach angezeigt

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land wird mehrfach angezeigt, nachdem er am Montag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war und dabei mehrere rote Ampeln überfahren und zwei Beamte verletzt hatte.

Mehrere Anzeigen stehen einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land ins Haus. Der junge Mopedfahrer war am Montag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, hatte dabei mehrere rote Ampeln überfahren und zwei Beamte verletzt.

Eine Zivilstreife war gegen 13:15 Uhr im Stadtgebiet von Steyr auf das Zweirad aufmerksam geworden, weil die Kennzeichentafeln fehlten. Sie versuchten, den Lenker anzuhalten. Der Jugendliche aber missachtete die Anhaltezeichen und gab Gas. Eine weitere Polizeistreife stellte sich dem Mopedfahrer in den Weg.

Statt stehen zu bleiben, trat der Jugendliche im Vorbeifahren gegen einen Beamten, der dadurch zu Sturz kam und verletzt wurde. Eine weitere Straßenblockade umfuhr der Bursch im Steinwändweg. Auch hier verletzte er einen Polizisten. Wenig später wurde der 15-Jährige, der mittlerweile zu Fuß unterwegs war, nahe der Leharstraße gestoppt und vorläufig festgenommen.

Sein Moped, die Oberbekleidung und seinen Helm hatte er kurz vorher in einem Waldstück versteckt. Der Jugendliche wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit. Der Vorfall führte zu einer großflächigen Polizeiaktion im Stadtgebiet von Steyr. Die Beamten suchten den Mopedfahrer und sein Moped im gesamten Stadtgebiet und im umliegenden Waldstück.

Die Polizei suchte auch nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Jugendliche wurde schließlich vorläufig festgenommen und muss sich jetzt wegen mehrfachen Vergehens von fahrlässiger Körperverletzung und mehrfachen Vergehens von fahrlässiger Sachbeschädigung verantworten. Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit, bei der Suche nach Zeugen zu helfen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Jugendliche wird in den nächsten Tagen vor Gericht gestellt werden, um sich seiner Tat zu verantworten





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