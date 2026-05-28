15 Jahre Haft für geplanten Taylor-Swift-Anschlag und Beteiligung an Mekka-Attentat

Ein 21-jähriger Niederösterreicher wurde wegen der Planung eines Terroranschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert und der Beitragstäterschaft zu einem tatsächlichen Angriff in Mekka zu 15 Jahren Haft verurteilt. Z zwei weitere Tatbeteiligte wurden ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Urteil folgt einem aufwändigen Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt.

Am Donnerstagabend befanden acht Geschworene am Landesgericht Wiener Neustadt den 21-jährigen Beran A. in allen 20 Anklagepunkten für schuldig. Während der Urteilsverkündung zeigte der Angeklagte deutliche emotionale Reaktionen, sein linker Fuß zitterte, dann auch seine Hand, Tränen füllten seine Augen.

Ein Justizwachebeamter positionierte sich schützend zwischen ihn und die Richterbank. Nachdem die vorsitzende Richterin das Strafmaß von 15 Jahren Haft bekanntgab, wurde Beran A. zunächst ruhiger, blickte suchend ins Publikum und zeigte sogar kurz sein verschmitztes Lächeln, bevor ihm wohl die Tragweite des Urteils bewusst wurde. Das Gericht erkannte als mildernde Umstände das jugendliche Alter zur Tatzeit und die Unbescholtenheit an, zudem wurde sein Geständnis bezüglich des geplanten Anschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert im August 2024 berücksichtigt.

Zwei Jahre Untersuchungshaft wurden angerechnet, sodass eine Reststrafe von 13 Jahren verbleibt. Theoretisch ist bei guter Führung eine Reduzierung auf zwei Drittel, also acht Jahre, möglich, was jedoch stark von seinem Verhalten in Haft und der Einschätzung durch Deradikalisierungsexperten abhängt. Beran A. war nicht nur in den geplanten Anschlag in Wien involviert, sondern auch in einen tatsächlich ausgeführten Angriff in Mekka, bei dem sein Freund Hasan A. einen Sicherheitsbeamten erstach und vier weitere verletzte.

Hasan A. sitzt in Saudi-Arabien in Haft und droht die Todesstrafe. Zusammen mit Arda K. hatten Beran A. und Hasan A. einen dreifachen Anschlag in Mekka, Istanbul und Dubai geplant, um die islamische Welt zu erschüttern und den Weg für ein IS-Kalifat zu ebnen. Während Beran A. und Arda K. ihre Reisen nach Istanbul bzw. Dubai abbrachen, führte Hasan A. den Angriff in Mekka aus.

In Österreich wird für Beitragstäterschaft zu einem terroristischen Mordversuch eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren verhängt, wobei zwischen Versuch und vollendetem Mord nicht unterschieden wird. Im Zentrum des Prozesses stand die Frage, ob Beran A. seinen Freund Hasan A. psychisch bestärkt hatte, die Tat in Mekka durchzuführen, wie die Staatsanwaltschaft annahm, oder ob Hasan A. bereits völlig überzeugt war und den Anschlag auch alleine verübt hätte, wie die Verteidigung von Beran A. argumentierte.

Arda K. erhielt 12 Jahre Haft, wobei berücksichtigt wurde, dass er nach seiner Rückkehr aus Istanbul keinen eigenen mörderischen Anschlag plante. Arda K. äußerte vor der Urteilsverkündung den Wunsch, sich in die Gesellschaft integrieren zu wollen. Beran A. beschränkte sein Schlusswort auf eine kurze Entschuldigung. Die Verteidigungsstrategie, dass für den Swift-Anschlagsplan maximal zehn Jahre Haft angemessen seien, ging nicht auf.

Das Urteil zeigt das Ausmaß der terroristischen Aktivitäten der jungen Männer niederösterreichischer Herkunft mit migrantischen Wurzeln und die harten strafrechtlichen Konsequenzen in Österreich





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