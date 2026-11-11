13-Jähriger stiehlt Auto in Wien mit Ersatzschlüssel

Ein 13-jähriger Bursche hat ein Fahrzeug in Wien gestohlen. Die Polizei fand den Wagen wieder. Der Täter nutzte einen alten Schlüssel.

Die Wiener Polizei gab am Mittwoch bekannt, dass ein 13-jähriger Jugendlicher ein Kraftfahrzeug entwendet hatte. Der Fall ereignete sich in der Prager Straße, nachdem die Exekutive aufgrund einer eingeschalteten Nebelschlussleuchte auf das gestohlene Fahrzeug aufmerksam wurde. Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass der Fahrer minderjährig war und bereits zwei Wochen zuvor ein ähnliches Verbrechen begangen hatte.

Tatort Döbling und Schlüsselbetrug

Beamte stellten fest, dass der Jugendliche das Auto bereits zwei Wochen zuvor im Bezirk Wien-Döbling gestohlen hatte. Bei diesem ersten Diebstahl fand er den Ersatzschlüssel des Pkw und behielt diesen bewusst bei. Dieses Detail ermöglichte es dem Burschen, das Fahrzeug nun erneut zu entwenden, ohne technische Hilfsmittel einsetzen zu müssen. Die Polizei kannte den Jugendlichen bereits aus einem Handyvideo eines Zeugen, der ihn am selben Tag bei einem versuchten Fahrzeugdiebstahl gefilmt hatte.

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Entdeckung durch Nebelschlussleuchte

Durch die aktivierte Warnblende lenkte die Polizei die Aufmerksamkeit auf das Fahrzeug in der Prager Straße. Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 13 Jahre alt war. Die Beamten konnten den Zusammenhang zum Vorfall aus Wien-Döbling herstellen, da der Jugendliche denselben Mechanismus zur Tatbegehung nutzte. Der gestohlene Pkw wurde eine Woche später in Wien-Floridsdorf wieder aufgefunden. Die Wiederentdeckung des Wagens geschah unabhängig von der aktuellen Festnahme des Täters.

Keine Verbindung zwischen Opfer und Täter

Eine Sprecherin der Polizei teilte auf Nachfrage mit, dass die Fahrzeugbesitzer und der 13-Jährige in keiner Verbindung zueinander stehen. Dies unterstreicht, dass der Diebstahl nicht aus einem persönlichen Konflikt resultierte, sondern opportunistisch begangen wurde. Die Nutzung des gefundenen Ersatzschlüssels zeigt, wie einfach solche Straftaten für Minderjährige sein können, wenn sie Zugang zu solchen Gegenständen erhalten. Die Polizei betonte die Bedeutung der schnellen Identifizierung durch Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen.

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Weitergabe an die Kinder- und Jugendhilfe

Nach der Tat wurde der Bursche sofort an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben. Diese Institution ist zuständig für die Betreuung und den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Konfliktsituationen. Die Übergabe erfolgt standardmäßig, wenn minderjährige Täter festgestellt werden, um sicherzustellen, dass ihre Rechte gewahrt bleiben und sie angemessen betreut werden. Die MA 11 wird nun weitere Schritte einleiten, um die Umstände des Diebstahls zu klären und präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Praevention und Zukunftsschritte

Der Fall wirft Fragen zur Sicherheit von Schlüsseln und Fahrzeugen auf. Es bleibt abzuwarten, welche präventiven Maßnahmen die Polizei und die MA 11 gemeinsam entwickeln werden. Die schnelle Wiederauffindung des Fahrzeugs in Floridsdorf zeigt jedoch die Effektivität der lokalen Ermittlungsarbeit. Bürger werden aufgefordert, Ersatzschüssel stets sicher aufzubewahren und verdächtige Aktivitäten sofort zu melden. Die Polizei dankt den Zeugen für ihre Mitarbeit, die zur Aufklärung des Falls beitrug.