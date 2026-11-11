13-Jähriger gestand brutale Attacke auf 64-Jährigen in Rankweil

Ein 13-jähriger Junge hat einen brutalen Raubüberfall auf einen 64-Jährigen in Rankweil gestanden. Aufgrund der Strafunmündigkeit bleibt er straffrei, während sein Komplize festgenommen wurde.

Ein 64-jähriger Mann wurde am Abend des 3. November gegen 22:30 Uhr in Rankweil im Bundesland Vorarlberg Opfer eines brutalen Angriffs. Der Mann befand sich auf seinem Heimweg, als ein jugendlicher Passant ihn nach einer Adresse fragte. Diese scheinbar harmlose Interaktion diente lediglich als Ablenkungsmanöver, um das Opfer zu binden und für den eigentlichen Angriff vorzubereiten.

Tatverlauf und Flucht der Täter

Während sich der 64-Jährige mit dem ersten Jugendlichen beschäftigte, griff ein zweiter Angreifer von hinten zu. Die beiden gemeinsam niedergeschlagenen Männer traten und prügelten weiter auf ihr Opfer ein, wobei sie versuchten, Wertgegenstände an sich zu reißen. Erst das Annähern eines Autos und die Aufmerksamkeit seiner Insassen zwangen die Angreifer zur Flucht. Sie entfernten sich auf Fahrrädern in Richtung der Basilika Rankweil.

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Der verletzten Mann erlitt Schläge am Kopf und am Oberkörper, die eine medizinische Behandlung erforderlich machten. Er musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert werden, wie der Medienpartner Vorarlberg online berichtete. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg, doch umfangreiche Ermittlungen und Spurenauswertungen führten schließlich zum Durchbruch.

Ermittlungen und Festnahme

Durch die polizeilichen Maßnahmen konnten zwei Verdächtige identifiziert werden. Besonders brisant ist die Tatsache, dass einer der mutmaßlichen Täter erst 13 Jahre alt ist. Laut Angaben der Polizei war dieser Jugendliche bereits wenige Tage zuvor durch einen schweren Raub in Dornbirn aufgefallen. Im Rahmen der Befragung gestand der 13-Jährige seine Beteiligung an dem versuchten Raubüberfall in Rankweil.

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Sein mutmaßlicher Komplize ist 15 Jahre alt und wurde am 10. November von Ermittlern des Landeskriminalamtes Vorarlberg sowie der Polizeiinspektion Feldkirch an seiner Wohnadresse festgenommen. Der Jugendliche wurde daraufhin in die Justizanstalt Feldkirch überführt. Im Gegensatz zum jüngeren Tatbeteiligten bestreitet der 15-Jährige seine Beteiligung an dem Tathergang. Für ihn gilt bis zur Klärung der Umstände die gesetzliche Unschuldsvermutung.

Strafrechtliche Konsequenzen

Für den 13-jährigen Jungen bleiben die rechtlichen Folgen aus, da er nach österreichischem Recht unter 14 Jahren strafunmündig ist. Das bedeutet, dass er weder strafrechtlich verurteilt noch in Untersuchungshaft genommen werden kann. Nach Abschluss seiner Einvernahme wurde der Bub direkt in die Obhut seiner Eltern entlassen, was die Anwendung des Jugendstrafrechts in diesem speziellen Alter verdeutlicht.

Weitere Vorfälle in der Region

Bereits Anfang November hatten zwei weitere 13-Jährige die Behörden in Bregenz beschäftigt. Sie sollen versucht haben, in den Milchpilz am Seeareal einzubrechen. Bei der anschließenden Amtshandlung wurden zwei Polizisten verletzt. Ob einer dieser beiden Jugendlichen auch an der brutalen Attacke auf den 64-Jährigen in Rankweil beteiligt war, lässt sich anhand der bisher vorliegenden Informationen nicht eindeutig klären.