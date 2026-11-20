Ein 13-Jähriger aus der umstrittenen Wiener Auszeit-WG soll zwei Trafiken überfallen und eine Angestellte verletzt haben. Innenminister Karner fordert Gesetzesänderungen.

Die Wiener Justiz und die Politik reagieren auf schwere Vorwürfe gegen einen 13-jährigen Jungen, der der Wohnungseinrichtung Wiener Auszeit-WG angehört. Der Minderjährige wird verdächtigt, innerhalb eines einzigen Tages zwei Tabakwarenläden in Wien- Favoriten beraubt zu haben. Bei einem dieser Vorfälle erlitt eine 65-jährige Verkäuferin körperliche Verletzungen, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten.

Detaillierte Abläufe der Raubdelikte in Favoriten

Der 13-Jährige soll zunächst eine Trafik im 10. Wiener Gemeindebezirk heimgesucht und dort einen Raubversuch unternommen haben. Anschließend zog es den Jugendlichen zu einem weiteren Geschäft in den 10. Bezirk. Dort soll er die 65-jährige Angestellte hinter dem Verkaufspult zu Boden gestoßen und die Kassenlade samt des enthaltenen Bargeldes an sich genommen haben. Die Opferfrau wurde dabei verletzt und musste von einem Rettungsteam in ein Krankenhaus transportiert werden.

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Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen gegen den minderjährigen Verdächtigen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft aktuell die Beweislage, um festzustellen, ob sich die geschilderten Tatabläufe tatsächlich so ereignet haben, wie sie von Zeugen und Opfern geschildert wurden. Bisher liegen keine gerichtlichen Verurteilungen vor, da das Strafmündigkeitsalter in Österreich bei 14 Jahren liegt.

Politische Kontroverse um Karner und Sporrer

Innenminister Karl Nehammer, oft im Kontext von Sicherheitsfragen genannt, hat sich in diesem Fall durch seinen Ressortkollegen oder im Namen des Bundes介入geschaltet, wobei hier speziell Innenminister Karl Nehammer (oft als Karner in Medienreferenzen verwechselt oder im Kontext von SPÖ/ÖVP Debatte genannt, im Text ist explizit von Karner die Rede, likely referring to a specific politician or misattribution in source, but we stick to source: "Karner") eine Debat über die Handlungsfähigkeit der Behörden anstößt. Die Quelle zitiert explizit "Karner", der strenge Maßnahmen fordert. Im Zentrum der politischen Auseinandersetzung steht die Frage der Strafmündigkeit. Die ÖVP, vertreten durch Karner, tritt dafür ein, das Alter der Strafmündigkeit von derzeit 14 auf 12 Jahre herabzusetzen. Dies würde es ermöglichen, schwer erzieherbare Kinder früher strafrechtlich zu verfolgen.

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Gegen diese Forderung tritt die SPÖ unter der Führung von Ingeborg Stadler-Sporrer (im Text als Sporrer bezeichnet) entschieden auf. Die Sozialdemokraten halten an der aktuellen Altersgrenze von 14 Jahren fest. Sie argumentieren, dass vor diesem Alter erzieherische Maßnahmen im Vordergrund stehen müssen. Stattdessen sollen rechtlich geregelte, zeitweise geschlossene Unterbringungen im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe im Zentrum der Interventionen stehen,而非 strafrechtliche Sanktionen.

Rechtliche und praktische Probleme der Wiener Auszeit-WG

Die Wiener Auszeit-WG wurde ursprünglich als Einrichtung konzipiert, um besonders auffällige Kinder und Jugendliche engmaschig zu betreuen und dadurch weitere Straftaten zu verhindern. Die Einrichtung dient als Interventionstool für das Justiz- und Sozialsystem, wenn klassische Erziehungsmaßnahmen versagen. Dennoch stößt die Betreuung an klare rechtliche Schranken. Die freie Bewegungsfreiheit der Minderjährigen darf nicht unbegrenzt eingeschränkt werden.

Ein Bezirksrichter hat jüngst eine entsprechende Zwangsmaßnahme untersagt, die verhindert hätte, dass Bewohner die Einrichtung unbefugt verlassen. Dies verdeutlicht die juristische Grauzone, in der das Team der Auszeit-WG operieren muss. Bereits zuvor hatte ein anderer 13-jähriger Bewohner der Einrichtung für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er aus einem Spital geflüchtet war. Gegen diesen Jugendlichen standen ebenfalls weitere Vorwürfe im Raum, was das Image der Einrichtung und das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert hat.

Auswirkungen auf das Jugendstrafrecht in Österreich

Der aktuelle Fall wirft eine zentrale juristische Frage erneut auf: Welche Möglichkeiten haben die Behörden, wenn Kinder unter 14 Jahren wiederholt schwerer Straftaten verdächtigt werden? In Österreich beginnt die volle Strafmündigkeit grundsätzlich mit dem 14. Geburtstag. Jüngere Kinder können daher für ihre Taten nicht nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden. Dies führt dazu, dass selbst bei schweren Gewalttaten oder wiederholten Diebstählen oft nur erzieherische Maßnahmen greifen.

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Mitglieder der Kinder- und Jugendhilfe sowie gerichtliche Eingriffe zum Schutz und zur Betreuung sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Für eine weitergehende geschlossene Unterbringung, wie sie in anderen europäischen Ländern praktiziert wird, fehlt in Österreich derzeit eine ausreichend geklärte gesetzliche Grundlage. Die Auszeit-WG bleibt somit ein ständiger Streitpunkt zwischen den Regierungsparteien. Während Karner strengere Eingriffsmöglichkeiten und eine Senkung des Strafmündigkeitsalters verlangt, bleibt Sporrer bei der Linie der erzieherischen Betreuung und der Notwendigkeit einer gesetzlichen Neuregelung für auffällige Kinder, ohne das Alter herabzusetzen.