13 Jahre Rana Plaza: Südwind fordert umfassenden Maßnahmenplan für gerechte Modeindustrie

Dreizehn Jahre nach dem verheerenden Einsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch mahnt Südwind zu dringendem Handeln für eine gerechtere Modeindustrie und kritisiert politische Versäumnisse. Eine Petition soll die österreichische Bundesregierung in die Verantwortung nehmen.

Dreizehn Jahre nach der tragischen Katastrophe des Rana-Plaza-Einsturzes in Bangladesch, bei der über 1100 Menschen ihr Leben verloren und mehr als 2400 verletzt wurden, mahnt die Organisation Südwind weiterhin zu dringendem Handeln für eine gerechtere Modeindustrie .

Die Rana Plaza, eine Textilfabrik, die Kleidung für bekannte Marken wie C&A, Primark, Benetton und Mango produzierte, stürzte aufgrund mangelnder Sicherheitsstandards und prekärer Arbeitsbedingungen ein. Dieser Vorfall löste eine globale Diskussion über die Ausbeutung von Textilarbeitern im globalen Süden aus und offenbarte die dunkle Seite der Fast-Fashion-Industrie. Trotz der weltweiten Empörung und der Versprechen von Verbesserungen sieht Südwind nach wie vor erhebliche politische Defizite und fordert einen umfassenden Maßnahmenplan, um die Missstände nachhaltig zu beseitigen.

Die Kritik von Südwind richtet sich insbesondere gegen die anhaltende Praxis von Modekonzernen, undurchsichtige Lieferketten zu nutzen. Diese ermöglichen es ihnen, Umweltstandards zu umgehen und Arbeiterinnen zu Hungerlöhnen zu beschäftigen, während die produzierten Kleidungsstücke oft kaum getragen auf Mülldeponien im globalen Süden landen. Lena Gruber, Sprecherin von Südwind für nachhaltige Mode, betont, dass die Lösungen für diese Probleme bereits seit langem bekannt sind, die Politik jedoch wirksame Schritte versäumt.

Obwohl nach dem Rana-Plaza-Einsturz einige strukturelle Verbesserungen vorgenommen wurden, konzentrierten sich diese hauptsächlich auf den Brandschutz und die Gebäudesicherheit. Die umfassendere Problematik der Arbeitsbedingungen, der Löhne und der Umweltauswirkungen wurde dabei oft vernachlässigt. Auch die EU-Lieferkettenrichtlinie, die eigentlich dazu dienen sollte, die Verantwortung von Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte und Umweltstandards zu stärken, wurde laut Südwind so verwässert, dass sie kaum noch Wirkung zeigt und fast die gesamte Modebranche davon ausgenommen ist.

Diese Abschwächung untergräbt die Bemühungen um eine nachhaltige und gerechte Modeindustrie und lässt die Arbeiterinnen weiterhin schutzlos zurück. Um den Druck auf die Politik zu erhöhen und eine echte Veränderung zu bewirken, hat Südwind die Petition „Just Fashion: Für eine gerechte Modeindustrie“ ins Leben gerufen. Diese richtet sich an die österreichische Bundesregierung und fordert die Einrichtung einer Task Force, die Ministerien, Behörden und zivilgesellschaftliche Organisationen zusammenbringt.

Ziel dieser Task Force soll es sein, die Wirksamkeit bestehender Gesetze zu überprüfen, Kontrollen zu verstärken, rechtliche Lücken zu schließen und die Transparenz sowie den öffentlichen Informationszugang zu gewährleisten. Südwind betont, dass die fragmentierte Gesetzeslage mit ihren zahlreichen Schlupflöchern und der mangelnden Transparenz ein zentrales Problem darstellt. Nur durch eine umfassende und kohärente Gesetzgebung, die die Rechte der Arbeiterinnen schützt und die Umweltbelastung reduziert, kann eine gerechte Modeindustrie geschaffen werden.

Die Petition fordert somit konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Sorgfaltspflichten von Unternehmen, zur Förderung fairer Löhne und Arbeitsbedingungen sowie zur Reduzierung der Umweltauswirkungen der Modeindustrie. Die Organisation Südwind ruft die Bevölkerung dazu auf, sich an der Petition zu beteiligen und ein Zeichen für eine nachhaltige und ethisch vertretbare Mode zu setzen. Die Erinnerung an Rana Plaza soll uns alle dazu verpflichten, uns für eine Welt einzusetzen, in der Mode nicht auf Kosten von Menschen und Umwelt produziert wird





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