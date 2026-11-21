Dornbirn feiert am 21. November den 125. Jahrestag der Stadterhebung. Die Festsitzung ehrt Andrea Kaufmann und erneuert das Partnerschaftsabkommen mit Sélestat.

Am Samstag, dem 21. November 2026, wird Dornbirn den 125. Jahrestag seiner offiziellen Stadterhebung feiern. An diesem Datum im Jahr 1901 ging ein Telegramm von Kaiser Franz Joseph I. ein, das den Aufstieg der Gemeinde zur Stadt rechtlich besiegelte. Das Jubiläumsjahr endete unter dem Motto "125 Jahre. Eine Stadt. Viele Gesichter." mit einer zentralen Feierstunde, die den historischen Meilenstein offiziell würdigt.

Historischer Hintergrund und offizieller Anlass

Die Feierlichkeiten konzentrieren sich auf den 21. November 2026, exakt 125 Jahre nach der Ankunft der kaiserlichen Nachricht in der Stadt. Die Stadtvertretung hat diesen Anlass genutzt, um das vergangene Jahr des kulturellen und administrativen Aufschwungs offiziell abzuschließen. Die Festsitzung dient nicht nur der Erinnerung an die Gründungsurkunde, sondern auch der Würdigung der modernen Entwicklung der Stadt im österreichischen Bundesland Vorarlberg.

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Ehrenbürgerwürde für Andrea Kaufmann verliehen

Ein besonderer Programmpunkt der Feierstunde ist die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an die ehemalige Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Die Stadtvertretung hatte diese höchste städtische Auszeichnung bereits im Oktober 2026 beschlossen. Damit wird die langjährige politische Arbeit von Andrea Kaufmann gewürdigt, die die Stadt in den Jahren ihrer Führung maßgeblich mitgestaltete. Die Ehrung findet während der öffentlichen Festsitzung statt und unterstreicht die Wertschätzung der Gemeinde gegenüber ihren ehemaligen Repräsentanten.

Rückblick von Stadtarchivar Werner Matt

Stadtarchivar Werner Matt wird im Rahmen der Veranstaltung eine Festrede halten, in der er die historische Entwicklung Dornbirns seit 1901 analysiert. Sein Beitrag wird den historischen Bogen von der ersten Stadterhebung bis zur Gegenwart spannen und die strukturellen Veränderungen der letzten 125 Jahre beleuchten. Werner Matt gibt damit dem Ereignis eine wissenschaftlich fundierte Einordnung, die über die reine Zeremonie hinausgeht.

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Spende der Dornbirner Sparkasse und neue Partnerschaft

Im Verlauf der Sitzung wird ein Beitrag aus dem Stiftungsfonds der Dornbirner Sparkasse für das neue Familienzentrum und den Generationenpark übergeben. Die Stadtverwaltung machte in ihrer Aussendung keine Angaben zur konkreten Höhe des finanziellen Beitrags. Dieser Akt symbolisiert die Verbindung zwischen historischem Erbe und zukunftsorientierter Sozialpolitik der Stadt.

Zusätzlich wird die seit 2006 bestehende Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Sélestat feierlich erneuert. Diese internationale Vernetzung ist ein fester Bestandteil des Dornbirner Stadtlebens und wird durch die symbolische Bestätigung gestärkt. Für die musikalische Untermalung sorgen Ensembles der Musikschule Dornbirn, die die kulturelle Vitalität der Region unterstreichen.

Termine und Details zur Veranstaltung

Die Festsitzung findet am Samstag, 21. November 2026, um 17 Uhr im Studasaal in Haselstauden statt. Der Einlass für die Gäste ist bereits ab 16:30 Uhr geöffnet. Neben den Reden und Ehrungen werden im Studasaal auch historische Stadtansichten aus einer Postkartensammlung gezeigt. Diese visuelle Komponente ermöglicht es den Besuchern, die architektonische und soziale Wandlung der Stadt im Laufe der Jahrzehnte plastisch nachzuvollziehen.