12-jähriger Radfahrer in Pörtschach von SUV angefahren – Fahrer flüchtet

In Pörtschach am Wörthersee kam es zu einer Fahrerflucht, nachdem ein 12-jähriger Radfahrer von einem grauen SUV angefahren wurde. Der Fahrer bot dem verletzten Kind lediglich 30 Euro und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Ein 12-jähriger Radfahrer ist in Pörtschach am Wörthersee Opfer einer Fahrerflucht geworden, nachdem er von einem grauen SUV angefahren wurde. Das tragische Ereignis ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr. Der junge Bub aus dem Bezirk Klagenfurt war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Hauptstraße in Richtung Zentrum unterwegs. Als er die Kreuzung Gaisrückenstraße/Hauptstraße überquerte, kam es zu dem Zusammenstoß. Der unbekannte Fahrzeuglenker, der den Unfall verursachte, stieg kurz aus seinem Fahrzeug aus, bot dem verletzten Kind 30 Euro für die beschädigte Jeans an und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Wohl des Kindes zu kümmern. Diese feige Handlung hat nicht nur körperliche Verletzungen, sondern auch eine tiefe emotionale Verletzung verursacht.

Der 12-Jährige beschrieb den flüchtigen Fahrer als einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren mit weißen Haaren und normaler Statur. Das Fahrzeug soll ein grauer SUV gewesen sein. Nach dem Unfall wurde dem verletzten Kind von zwei unbekannten Personen, einer Frau und einem Mann, geholfen. Diese Personen halfen dem Buben auf und brachten ihn nach Hause. Der Bub konnte sich jedoch nicht an die Helfer erinnern.

Die Polizeiinspektion Pörtschach am Wörthersee hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen des Vorfalls. Die Beamten hoffen, dass sich Personen melden, die den Unfall beobachtet haben oder die Personen kennen, die dem Kind nach dem Unfall geholfen haben. Jede Information, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnte, ist von großem Wert. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem flüchtigen Fahrer und den unbekannten Helfern. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Fahrer zur Rechenschaft gezogen wird und dass die Helfer identifiziert werden, um ihre wertvolle Hilfe zu würdigen und die Geschehnisse besser nachvollziehen zu können.

Die Polizei appelliert an mögliche Zeugen und an die Personen, die dem verletzten Kind geholfen haben, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Pörtschach am Wörthersee (die Telefonnummer ist im Originaltext angegeben) abgegeben werden. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Identifizierung des flüchtigen Fahrzeuglenkers und die Klärung der genauen Umstände des Unfalls. Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit von Achtsamkeit und Verantwortung im Straßenverkehr. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fahrzeuglenker, jederzeit aufmerksam sind und sich ihrer Verantwortung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern bewusst sind. Fahrerflucht ist ein schweres Vergehen, das mit empfindlichen Strafen geahndet wird. Die Polizei setzt alles daran, den Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Augen offen zu halten und verdächtige Fahrzeuge oder Personen zu melden, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Die Aufklärung dieses Vorfalls ist wichtig, um Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die Behörden betonen die Wichtigkeit der Zivilcourage und ermutigen Zeugen, sich zu melden, um zur Aufklärung beizutragen und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit zu stärken





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