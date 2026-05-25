12.000 Quadratmeter großes Areal für Bewegung und Begegnung

Das Areal der Bewegung umfasst eine Padel-Tennis-Anlage, einen Calisthenics Park mit Vital- und Fitnessgeräten, zwei Pétanque-Plätze sowie eine Tischtennisanlage. Es wurde auch der bestehende Beachvolleyball saniert und eine öffentliche WC-Anlage errichtet.

12.000 Quadratmeter groß ist das Areal der Bewegung , das Bürgermeister Peter Michael Breitenauer als einen modernen Treffpunkt für Jung und Alt bezeichnet. Der " Bewegung s- und Begegnungsraum für alle Generationen" umfasst eine Padel-Tennis-Anlage , einen Calisthenics Park mit Vital- und Fitnessgeräten, zwei Pétanque-Plätze sowie eine Tischtennisanlage .

Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch der bestehende Beachvolleyball saniert und eine öffentliche WC-Anlage errichtet. Neben der neuen Sportanlage wurde auch die neue Tribüne des ASKÖ SC Kirchberg-Thening offiziell eingeweiht, damit in Zukunft die Fußballer noch besser angefeuert werden können. Als eine Investition in die Lebensqualität, in die Gesundheit, in die Jugend und vor allem in den gesellschaftlichen Zusammenhalt bezeichnete Landesrat Martin Winkler das Projekt.

Es sei bemerkenswert, wenn eine Gemeinde trotz enger finanzieller Spielräume den Weitblick aufbringe, um solche Projekte zu realisieren. Bürgermeister Breitenauer verhehlte bei der Eröffnung auch nicht, dass in diesem Projekt "unglaublich viel Engagement", von der Planung bis zur Umsetzung stecken würde. Unser Ziel war es, einen Ort zu gestalten, der Bewegung, Gemeinschaft und Vereinsleben verbindet. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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