11-Jähriger und Opa verhindern Hausbrand in Wels-Land

Ein aufmerksamer Junge und sein Großvater haben durch schnelles Handeln einen drohenden Hausbrand im Bezirk Wels-Land verhindert. Sie konnten das Feuer mit einem Hochdruckreiniger löschen, bevor es sich ausbreiten konnte.

Ein aufmerksamer 11-jähriger Junge und sein Großvater haben am Samstagabend im Bezirk Wels-Land in Oberösterreich einen drohenden Hausbrand in letzter Minute verhindert. Der Junge bemerkte auf seinem Weg zum Haus seines Großvaters gegen 20:45 Uhr Flammen auf dem Balkon eines Nachbarhauses.

Ohne zu zögern informierte er seinen 68-jährigen Großvater, woraufhin beide umgehend zum betroffenen Haus eilten. Der Hausbesitzer, ein 40-jähriger Mann, war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend und wurde daraufhin telefonisch kontaktiert. Er gab den entscheidenden Hinweis auf einen in der Nähe befindlichen Hochdruckreiniger, der für die ersten Löscharbeiten genutzt werden konnte. Gemeinsam begannen Großvater und Enkel sofort mit dem Einsatz des Hochdruckreinigers, um die Flammen zu bekämpfen.

Durch ihr schnelles und entschlossenes Handeln gelang es ihnen, das Feuer einzudämmen und schließlich vollständig zu löschen, bevor es auf weitere Teile des Hauses oder gar auf benachbarte Gebäude übergreifen konnte. Die alarmierte Feuerwehr führte anschließend lediglich Nachlöscharbeiten durch, um sicherzustellen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Der 11-jährige Junge erlitt während des Einsatzes leichte Verletzungen, benötigte jedoch glücklicherweise keine medizinische Behandlung.

Die genaue Ursache des Brandes wird noch untersucht, es wird jedoch vermutet, dass das Feuer in der Nähe eines Holzkastens oder eines nicht angeschlossenen Kompressors ausgebrochen ist. Von dort aus griff es bereits auf Teile der Hausfassade über. Die Feuerwehr betonte, dass das verwendete Fassadenmaterial eine rasche Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Gebäude begünstigt hätte, wenn nicht so schnell gehandelt worden wäre. Der schnelle Einsatz von Opa und Enkel hat somit möglicherweise einen weitaus größeren Schaden verhindert.

Die lokale Bevölkerung lobt das mutige und besonnene Verhalten der beiden Männer, insbesondere des jungen Jungen, der durch seine Aufmerksamkeit und sein schnelles Handeln maßgeblich zur Verhinderung einer Katastrophe beigetragen hat. Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Aufmerksamkeit und schnellem Handeln im Falle eines Brandes sowie die Wichtigkeit der Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft. Die Feuerwehr ruft erneut dazu auf, Rauchmelder in allen Wohnungen zu installieren und regelmäßig zu überprüfen, um im Brandfall frühzeitig gewarnt zu werden.

Der Vorfall dient als Mahnung, dass Brände jederzeit und überall entstehen können und dass eine schnelle Reaktion Leben retten kann. Die Gemeinde Wels-Land plant, den jungen Helden und seinen Großvater für ihren Mut und ihre Zivilcourage auszuzeichnen





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