10-Minuten-Beauty-Routine: So gelingt der perfekte Look für Online-Meetings

Frisch, professionell und souverän in Online-Meetings? Mit diesen einfachen Beauty-Tipps und Produktempfehlungen sind Sie in nur 10 Minuten startklar. Der Fokus liegt auf einem natürlichen, strahlenden Teint, definierten Augenbrauen und einem wachen Blick.

Online-Meeting s in 15 Minuten? Kein Problem! Mit ein paar cleveren Beauty -Handgriffen gelingt der frische, professionelle Look in nur 10 Minuten. Der Bildschirm ist gnadenlos, das wissen nicht nur Profis. Seit Homeoffice und Online-Sitzungen kennen wir alle das Problem: Der Screen zeigt jede Müdigkeit, verstärkt Schatten und schluckt Konturen.

Aber genau darin liegt die Chance: Wer bei der nächsten Teamsitzung souverän und wach wirken will, setzt besser auf gezielte Beauty-Routinen statt auf aufwendiges Styling. Der wichtigste Faktor ist die Haut. Eine gut gepflegte, durchfeuchtete Basis reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Teint. Leichte Texturen statt schwerer Foundations sind die bessere Wahl, da sie ausgleichen, ohne maskenhaft zu wirken. Besonders im digitalen Setting gilt: Weniger ist mehr – aber strategisch eingesetzt.

Die Kamera 'frisst' bis zu 30% der Farbintensität, daher Rouge und Lippenfarbe etwas kräftiger wählen als im Alltag. Außerdem: Kamera leicht über Augenhöhe positionieren und frontal ausleuchten – das wirkt wie ein natürlicher Soft-Focus-Filter und hebt den gesamten Look auf ein professionelleres Niveau. Für einen frischen, wachen Blick sorgen Augenbrauen, die Struktur verleihen, und Mascara, die den Blick öffnet. Auf aufwendigen Lidschatten kann man verzichten – der Fokus liegt auf Klarheit.

Hier ein paar Produktempfehlungen: Der cremige Rouge-Stick 'Blush ’N’ Brush' von Manhattan mit integriertem Pinsel, der sich unkompliziert und schnell verblenden lässt, für ca. 10 €, sorgt für einen frischen Touch. Die 'Advanced Essence Day Veil' (SPF 50) von Sensai legt sich wie ein unsichtbarer Schleier auf die Haut und sorgt für einen glatten, strahlenden Teint (40 ml ca. 123 €). Das 'Icelandic Water Mist' von Bioeffect mit isländischem Gletscherwasser erfrischt die Haut sofort und spendet Feuchtigkeit (ca. 59 €). Die 'Les Beiges Eau de Teint Water-Fresh Tint' von Chanel, eine ikonische Wasser-Foundation mit Mikro-Pigmentkapseln, die verschmelzen und einen frischen Teint zaubern (30 ml ca. 67 €). Die 'High Impact Mascara' von Clinique sorgt für Volumen und Definition, ohne zu verklumpen (ca. 33 €). Der lichtreflektierende Concealer 'Touche Éclat' von YSL kaschiert Schatten und bringt Strahlkraft ins Gesicht (ca. 30 €). Das transparente Brow-Gel 'Pro Locked Brow Gel' von MAC fixiert Augenbrauen den ganzen Tag (ca. 22 €). Und der Lipstick „Savannah“ von La Biosthetique, ein cremiger Nude-Ton (ca. 26,50 €).

Auch das Setting spielt eine wichtige Rolle: Weiches, frontales Licht wirkt Wunder. Ein aufgeräumter Hintergrund lenkt nicht ab, und ruhige, harmonische Farben sind ideal, da zu starke Kontraste die Kamera irritieren können. Für die Lippen reicht ein Balm oder zarter Gloss, wer mehr Effekt möchte, wählt einen Nude-Ton. Beim Outfit ist weniger oft mehr – Klassiker wie weiße Blusen wirken professioneller als ein T-Shirt.

Nicht zu vergessen ist die Haltung: Ein aufrechter Sitz, leicht angehobenes Kinn und ein entspannter Gesichtsausdruck verändern die gesamte Wirkung auf dem Bildschirm. Wer seine Stärken kennt und subtil betont, wirkt überzeugender. Der Profi-Tipp: Wichtiger als Perfektion sind Frische, Klarheit und Authentizität. Konkret bedeutet das: Leichte Base oder leicht getönte Creme verwenden. Concealer gezielt einsetzen, um Schatten unter den Augen, in den Augenwinkeln und an den Nasenflügeln aufzuhellen. Augenbrauen fixieren und den Blick durch Mascara öffnen. Ein Hauch Rouge sorgt für Frische. Mit diesen einfachen Schritten sind Sie im Handumdrehen bereit für Ihr nächstes Online-Meeting und hinterlassen einen bleibenden, positiven Eindruck.





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