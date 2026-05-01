1. Mai: Politische Auseinandersetzungen und interne Spannungen überschatten Tag der Arbeit

Live-Berichterstattung vom Tag der Arbeit in Österreich. SPÖ und FPÖ demonstrieren, während interne Querelen die Sozialdemokraten belasten. Umfragen deuten auf mögliche politische Veränderungen in Wien hin.

Der 1. Mai , der Tag der Arbeit, wird in der Republik Österreich heute umfassend begangen. krone.at bietet Ihnen eine Live-Berichterstattung ab 9 Uhr mit den aktuellsten Informationen, Bildern und Videos aus Wien und den österreich ischen Landeshauptstädten.

Traditionell ist dieser Tag stark von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) geprägt. Ein großer Aufmarsch führte zum Wiener Rathausplatz, wo Parteichef Andreas Babler, Bürgermeister Michael Ludwig und weitere prominente Parteimitglieder Reden hielten. Im Fokus stand dabei der Appell an den innerparteilichen Zusammenhalt und eine deutliche Warnung vor der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), die als „falsche Patrioten“ bezeichnet wurden. Die FPÖ ließ es sich jedoch nicht nehmen, dem Tag der Arbeit eine eigene Note zu verleihen.

Unter der Führung von Parteichef Herbert Kickl und Landesrat Manfred Haimbuchner fand eine Gegenveranstaltung im Bierzelt am Linzer Urfahranermarkt statt. Hier wurden scharfe Kritik an der SPÖ und dem Österreichischen Rundfunk (ORF) geübt, wobei Begriffe wie „Bonzen“ verwendet wurden, um die vermeintliche Elitenversorung zu kritisieren und Entschlossenheit zu demonstrieren. Die politische Polarisierung ist somit auch am Tag der Arbeit deutlich spürbar. Neben den öffentlichen Kundgebungen und politischen Auseinandersetzungen ist der 1.

Mai auch ein Tag der innerparteilichen Spannungen innerhalb der SPÖ. Kurz vor dem wichtigsten Feiertag der Partei und nur wenige Wochen nach dem Bundesparteitag sah sich die SPÖ mit Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. Insbesondere die Äußerungen des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker sorgten für Aufruhr in der Steiermark. Hacker hatte im Wiener Landtag den Spitals-Deal im Süden als „superschlau“ bezeichnet, obwohl die steirischen Sozialdemokraten eine völlig andere Meinung vertraten.

Einem der „Krone“ vorliegendes Schreiben belegt, dass der steirische SPÖ-Landesparteichef Max Lercher seinem Parteikollegen Hacker einen „Schlag ins Gesicht“ der Bevölkerung vorwirft. Auch die neue Finanzstadträtin Barbara Novak musste auf dem Landesparteitag in Wien eine deutliche Niederlage hinnehmen. Während Bürgermeister Ludwig mit überwältigenden 92,33 Prozent der Stimmen bestätigt wurde, erhielt Novak lediglich 70,87 Prozent.

Darüber hinaus sorgte das angekündigte Doppelbudget für 2027/28 der Regierung innerhalb der SPÖ für erhebliche Diskussionen. Der Kärntner Ex-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Knes drohte sogar mit einem Austritt aus der Partei, da die FPÖ in Kärnten erstmals in Umfragen die SPÖ überholt hat. Sollte am Sonntag ein Nationalrat gewählt werden, würde sich die politische Landschaft in Wien ebenfalls verschieben, was Bürgermeister Ludwig dazu veranlasste, festzustellen, dass „derzeit keine Wahl“ stattfinde und er den Parteichef unterstützen werde. Die Frage, ob der 1.

Mai die internen Spannungen innerhalb der SPÖ glätten kann, bleibt offen. Ebenso unklar ist, ob Wien nach der nächsten Landtagswahl tatsächlich „blau“ werden könnte. krone.at lädt die Leser dazu ein, ihre Meinung zu Maiaufmärschen, -bäumen und Zeltfesten zu äußern und zu teilen, ob der Tag der Arbeit für sie noch eine Bedeutung hat.

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