1,72 Promille: Jungunfallhelfer stoppen trunkenen Fahrer auf B1 Wels

Auf der B1 in Wels verhinderte eine spontane Bürgeraktion einen Unfall. Drei junge Männer stoppten einen stark alkoholiserten 41-jährigen Ungarn und überließen ihn der Polizei.

Auf der Bundesstraße B1 in Wels kam es am vergangenen Sonntagmittag zu einer dramatischen Konfrontation zwischen dem Straßenverkehr und zwei mutigen Jugendlichen. Gegen 17.30 Uhr bemerkten zwei 18-Jährige eine extrem gefährliche Fahrweise eines 41-jährigen ungarischen Fahrers, der stadteinwärts unterwegs war. Statt sicher zu lenken, fuhr der Mann wiederholt in Schlangenlinien und brachte sein Fahrzeug mehrfach zum Stillstand, da der Motor immer wieder ausging.

Spontane Bürgeraktion blockiert Fahrzeug

Die beiden Jugendlichen entschieden sich schnell zu handeln und riefen einen 23-jährigen Mann aus Wels zu ihrer Unterstützung hinzu. Das Trio positionierte den Wagen des 41-Jährigen so strategisch, dass dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Nachdem das Fahrzeug immobilisiert war, stieg der 23-Jährige in den Mercedes des Ungarn und zog den Fahrer gewaltsam aus dem Auto. Dieser Akt der direkten Intervention verhinderte möglicherweise einen schweren Verkehrsunfall.

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Polizei stellt 1,72 Promille Alkohol fest

Als die Polizeibeamten kurz später am Tatort eintrafen, machte der 41-Jährige einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein direkter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten eindeutig: Der Mann hatte 1,72 Promille Alkohol im Blut. Dieser Wert liegt weit über der erlaubten Grenze und macht ihn für den Straßenverkehr absolut ungeeignet. Die Polizei dokumentierte den Vorfall und übernahm die weitere Aufklärung der Straftat.

Problematischer Führerschein in Ungarn entzogen

Bei der Überprüfung der Papiere des Fahrers trat ein besonders brisanter Umstand zutage. Die österreichischen Behörden konnten dem Mann seinen Führerschein nicht abnehmen, da dieser bereits nicht mehr gültig war. Laut den eigenen Angaben des 41-Jährigen war ihm der Führerschein in Ungarn bereits wegen früherer Alkoholdelikte entzogen worden. Dies zeigt, dass das Problem der Alkoholkonsum im Straßenverkehr bereits in seinem Heimatland bekannt war.

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Sicherheit und Rechtslage bei Bürgeraktionen

Die Handlung der drei Jugendlichen zeigt einmal mehr, wie wichtig schnelle Reaktionen von Zivilpersonen sein können. Allerdings ist es wichtig, dass solche Aktionen immer mit Bedacht und unter Berücksichtigung der eigenen Sicherheit durchgeführt werden. Im vorliegenden Fall glückte die Immobilisierung des Fahrzeugs ohne Personenschaden, was auf ein gewisses Maß an Risikobewusstsein schließen lässt. Die Polizei wird den Vorfall weiter untersuchen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.

Konsequenzen für den Straßenverkehr

Dieser Vorfall erinnert daran, wie gefährlich Alkohol am Steuer sein kann. Mit 1,72 Promille ist die Reaktionsfähigkeit stark eingeschränkt, was das Unfallrisiko massiv erhöht. Die spontane Hilfe der jungen Menschen hat möglicherweise Leben gerettet oder zumindest schwere Verletzungen verhindert. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der 41-Jährige für seine Taten tragen muss. Die Polizei wird nun prüfen, wie mit dem Fall verfahren wird, insbesondere da der Führerschein bereits ungültig war.